في أجواء رومانسية.. ياسين رشدي يحتفل بعيد ميلاد نور عمرو دياب ويهديها أغنية خاصة

احتفل مدرب الرقص ياسين رشدي بعيد ميلاد نور عمرو دياب في أجواء رومانسية، وسط تفاعل واسع من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر ياسين مقطع فيديو من كواليس الاحتفال عبر حسابه على تطبيق “إنستجرام”، وعلق قائلاً: “اطمني بكرة جاي أحلى، ده إنتِ نور عيني وأغلى.. عيد ميلاد سعيد نونو”.

من جانبها، علّقت نور عمرو دياب على الفيديو قائلة: “أحلى مفاجأة، مع أغنية اتعملت مخصوص عشاني، مفيش كلام يتقال، بحبك”.

وتزامن الاحتفال مع طرح ياسين رشدي لأغنيته الجديدة “نور عيني” على طريقة الفيديو كليب، والتي شاركت فيها نور عمرو دياب، حيث لاقت تفاعلًا من الجمهور الذي انهالت تعليقاته المهنئة مثل: “تستحقوا الحب الحقيقي”، و“ربنا يسعدكم”، و“مبروك ليكم”.

وكان ياسين رشدي قد طرح في وقت سابق أولى أغنياته بعنوان “جمال عينيها” عبر قناته الرسمية على “يوتيوب”، وكتب في ختامها إهداءً خاصًا لنور قال فيه: “إهداء إلى نور اللي شافتني قبل ما أتكلم، وسمعتني قبل ما أغني”.

تعليق تامر حسني

كما علّق الفنان تامر حسني على الفيديو مهنئًا ياسين رشدي، قائلاً: “مبروك يا حبيبي يا ياسين على الأغنية الجميلة ومبسوط بمجهودك وبهديتك الجميلة لخطيبتك القمر نور… خد بالك منها دي نور العين ونور عيني وأي نور في الدنيا”.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع المقاطع المتداولة، موجهين التهاني للثنائي