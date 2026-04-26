محافظ أسيوط: ورشة عمل لتعزيز نظم الري الحديث وتحسين إنتاج الرمان

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أهمية نشر الوعي الزراعي وتبني النظم الحديثة في الري والزراعة، بما يسهم في ترشيد استهلاك المياه وتطبيق ممارسات صديقة للبيئة، مشددًا على أن ذلك يأتي ضمن جهود الدولة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمزارعين في مختلف المراكز والقرى، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودعمًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح المحافظ أن مديرية الزراعة بأسيوط، برئاسة المهندس محمد عبد الرحمن وكيل الوزارة، شاركت في ورشة عمل نظمتها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، تحت عنوان "استخدام نظم الري الحديثة والممارسات الزراعية الجيدة في إنتاج المحاصيل البستانية (الرمان)"، وذلك بالتعاون مع كلية الزراعة بجامعة أسيوط، وبحضور نخبة من أساتذة الجامعة والمتخصصين وممثلي المنظمة الدولية، إلى جانب عدد من مزارعي الرمان بالمحافظة.

وأشار إلى أن الورشة تناولت أهمية تطبيق نظم الري الحديثة، وعلى رأسها الري بالتنقيط، باعتباره أحد الركائز الأساسية في زراعة الرمان، نظرًا لحساسية الأشجار لتغير مستويات المياه وتأثير ذلك على جودة الثمار. كما استعرضت الفعاليات مزايا هذا النظام، وفي مقدمتها زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المحصول، وتوفير الاحتياجات المائية بدقة، بما يقلل من الإجهاد المائي للأشجار.

وأضاف المحافظ أن الورشة سلطت الضوء على دور الري الحديث في الحد من تشقق ثمار الرمان من خلال انتظام عملية الري، إلى جانب التعريف بنظام التسميد عبر الري "السمادة"، الذي يضمن وصول المغذيات مباشرة إلى الجذور بكفاءة عالية، مما ينعكس إيجابيًا على نمو الأشجار وجودة الإنتاج.

كما تطرقت المناقشات إلى أبرز الأمراض التي تصيب محاصيل الرمان وسبل مكافحتها باستخدام المبيدات الآمنة، بالإضافة إلى استعراض أساليب الري الحديثة التي تسهم في خفض استهلاك المياه والطاقة وتقليل تكاليف التشغيل، مع الحفاظ على الموارد المائية.

وفي ختام الفعاليات، تم تنظيم زيارة ميدانية إلى مزرعة تابعة لجامعة أسيوط تعتمد على نظام الري بالتنقيط، كنموذج عملي لتطبيق هذه التقنيات، بهدف تشجيع المزارعين على التحول من الري بالغمر إلى النظم الحديثة الأكثر كفاءة واستدامة.