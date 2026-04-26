قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بين العجز والفقر.. زينب تستغيث من قلب أخميم بسوهاج: بنتي تستاهل تعيش حياة كريمة
أول تعليق من شقيقة صلاح بعد إصابته
كيف يتعامل الأهلي مع ملف إمام عاشور في ظل ضغط مباريات الدوري والأزمة الحالية؟
طلب أجرة زيادة.. القبض على سائق سيارة أجرة بسوهاج
بالخطوات.. اعرف إزاي تقدر تتعالج على نفقة الدولة
موعد مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري
مؤتمر صحفي غدا في الزمالك للإعلان عن تفاصيل الشراكة مع راع جديد
عماد الدين حسين: حادث عشاء مراسلي البيت الأبيض فردي ولا علاقة له بحرب إيران
كيف يفكر توروب لمواجهة الأهلي وبيراميدز؟.. الخطة كاملة
التضامن:بدء سفر حجاج الجمعيات أول أسبوع في مايو المقبل
6 محاذير.. ماذا قال معتمد جمال لـ نجوم الزمالك قبل مواجهة انبي والأهلي؟
الجيش المصري بالمركز الـ 12 عالميا والبحرية الـ 6.. اللواء النصيري يوجه رسالة للمصريين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ أسيوط: ورشة عمل لتعزيز نظم الري الحديث وتحسين إنتاج الرمان

إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أهمية نشر الوعي الزراعي وتبني النظم الحديثة في الري والزراعة، بما يسهم في ترشيد استهلاك المياه وتطبيق ممارسات صديقة للبيئة، مشددًا على أن ذلك يأتي ضمن جهود الدولة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمزارعين في مختلف المراكز والقرى، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودعمًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح المحافظ أن مديرية الزراعة بأسيوط، برئاسة المهندس محمد عبد الرحمن وكيل الوزارة، شاركت في ورشة عمل نظمتها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، تحت عنوان "استخدام نظم الري الحديثة والممارسات الزراعية الجيدة في إنتاج المحاصيل البستانية (الرمان)"، وذلك بالتعاون مع كلية الزراعة بجامعة أسيوط، وبحضور نخبة من أساتذة الجامعة والمتخصصين وممثلي المنظمة الدولية، إلى جانب عدد من مزارعي الرمان بالمحافظة.

وأشار إلى أن الورشة تناولت أهمية تطبيق نظم الري الحديثة، وعلى رأسها الري بالتنقيط، باعتباره أحد الركائز الأساسية في زراعة الرمان، نظرًا لحساسية الأشجار لتغير مستويات المياه وتأثير ذلك على جودة الثمار. كما استعرضت الفعاليات مزايا هذا النظام، وفي مقدمتها زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المحصول، وتوفير الاحتياجات المائية بدقة، بما يقلل من الإجهاد المائي للأشجار.

وأضاف المحافظ أن الورشة سلطت الضوء على دور الري الحديث في الحد من تشقق ثمار الرمان من خلال انتظام عملية الري، إلى جانب التعريف بنظام التسميد عبر الري "السمادة"، الذي يضمن وصول المغذيات مباشرة إلى الجذور بكفاءة عالية، مما ينعكس إيجابيًا على نمو الأشجار وجودة الإنتاج.

كما تطرقت المناقشات إلى أبرز الأمراض التي تصيب محاصيل الرمان وسبل مكافحتها باستخدام المبيدات الآمنة، بالإضافة إلى استعراض أساليب الري الحديثة التي تسهم في خفض استهلاك المياه والطاقة وتقليل تكاليف التشغيل، مع الحفاظ على الموارد المائية.

وفي ختام الفعاليات، تم تنظيم زيارة ميدانية إلى مزرعة تابعة لجامعة أسيوط تعتمد على نظام الري بالتنقيط، كنموذج عملي لتطبيق هذه التقنيات، بهدف تشجيع المزارعين على التحول من الري بالغمر إلى النظم الحديثة الأكثر كفاءة واستدامة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. موعد إجازة عيد الأضحى 2026 وعدد أيام الراحة للموظفين والطلاب

ترشيحاتنا

بالصور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

