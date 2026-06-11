قرار رسمي لـ سيد عبد الحفيظ يهدد وجود تريزيجيه في الأهلي

أكد الإعلامي أمير هشام، أن إدارة الكرة بالنادي الأهلي تتجه لبيع محمود حسن تريزيجيه أحد أبرز اللاعبين في الموسم الماضي، مشيرًا إلى أن النادي قد يكون مجبرًا على ذلك في ظل وجود قرار من سيد عبدالحفيظ عضو المجلس والمشرف على الكرة بالالتزام بسقف الرواتب.

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس على قناة modern mti الفضائية: عبدالحفيظ اتجه لتخفيض الرواتب وتقليل الفوارق بين اللاعبين خصوصًا بعدما ارتفعت الرواتب خلال الموسم الماضي بشكل ملحوظ، وتريزيجيه صاحب العقد الأكبر بالفريق وبفارق يصل إلى 50% عن أقرب اللاعبين من زملائه في الفريق.

وأضاف: راتب تريزيجيه يتجاوز الـ100 مليون جنيه، والأهلي يٌفكر في تجديد عقد إمام عاشور، وتعديل عقد مروان عطية، وهم ثنائي مهم داخل الفريق، وبالتالي عند تعديل العقود لابد من تقريب الرواتب بين نجوم الفريق.

وأكمل: ومن هنا جاءت إمكانية اتجاه النادي الأهلي لبيع تريزيجيه، خصوصًا أنه من الصعب تخفيض راتبه بنسبة 50%.

وأشار إلى أن النادي الأهلي يمتلك عرضين لشراء عقد تريزيجيه، منهم عرض خليجي بمليون دولار للنادي.

وأتم: الأهلي منفتح على بيع تريزيجيه خصوصا في حالة رفضه تخفيض راتبه.