ترك بصمة واضحة في تاريخ الفن المصري.. مصطفى بكري ينعى عبد العزيز مخيون بكلمات مؤثرة

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن المئات من المواطنين شيّعوا جثمان الفنان الراحل عبد العزيز مخيون في مسقط رأسه، في وداعٍ مهيب عبّر عن مكانته لدى جمهوره ومحبيه.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الفنان عبد العزيز مخيون، يُعد من أبرز رموز الحركة الفنية في مصر، حيث قدّم مسيرة فنية كبيرة شملت أعمالًا مميزة في السينما والمسرح والتليفزيون.

من خلال أدواره المتنوعة والمؤثرة

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن الفنان عبد العزيز مخيون ترك بصمة واضحة في تاريخ الفن المصري من خلال أدواره المتنوعة والمؤثرة.