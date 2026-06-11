بكري : وزير الكهرباء أمام البرلمان الأسبوع المقبل لمناقشة ملف العدادات الكودية

أكد الإعلامي مصطفى بكري بأن مجلس النواب يستعد لاستقبال وزير الكهرباء خلال الأسبوع القادم، وذلك لبحث ملف العدادات الكودية وطرق معالجة أوضاعها وتحويلها إلى عدادات قانونية.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الوزير تواصل معه وأكد وجود توجه حكومي لوضع إجراءات أكثر مرونة للتعامل مع هذا الملف، بما يخفف العبء عن المواطنين ويسهّل عمليات التقنين.

وتابع أنه بين المقترحات المطروحة قبول طلبات التحويل إلى عدادات قانونية في حال تقديم ما يثبت الموافقة على التصالح من الجهات الإدارية المختصة، سواء من خلال خطاب رسمي موجه لشركات توزيع الكهرباء أو مستند رسمي يفيد بصدور قرار التصالح على الوحدة أو العقار.

تنظيم أوضاع المشتركين

ووأشار مصطفى بكري إلى أنه أتي هذه الخطوات في إطار خطة تهدف إلى تنظيم أوضاع المشتركين غير المقننين، وإتاحة الفرصة لدمجهم داخل المنظومة الرسمية للكهرباء، بالتوازي مع مناقشات مرتقبة داخل البرلمان حول هذا الملف.