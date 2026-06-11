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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

ضعف عضلات الحوض وراء تسرب البول المفاجئ.. الأسباب وطرق العلاج الفعالة

لماذا يحدث تسرب البول؟
لماذا يحدث تسرب البول؟
آية التيجي

يعاني ملايين الأشخاص حول العالم من مشكلة تسرب البول المفاجئ، وهي حالة صحية شائعة لا تقتصر على كبار السن فقط، بل تصيب النساء والرجال في مختلف الأعمار.

لماذا يحدث تسرب البول؟

وكشفته الطبيبة البريطانية الدكتورة راج أرورا. أن السبب الرئيسي وراء هذه المشكلة غالبًا ما يكون ضعف عضلات قاع الحوض، وهي مجموعة من العضلات والأنسجة التي تعمل كدعامة للمثانة والأمعاء والرحم لدى النساء، وعندما تضعف تبدأ أعراض مزعجة بالظهور مثل تسرب البول أثناء السعال أو العطس أو الضحك أو ممارسة الرياضة.

وبحسب الطبيبة، تتعرض عضلات قاع الحوض للضعف نتيجة عدة عوامل، أبرزها الحمل والولادة الطبيعية لدى النساء، والتغيرات الهرمونية المصاحبة لانقطاع الطمث، بالإضافة إلى السمنة، ورفع الأوزان الثقيلة بشكل متكرر، والسعال المزمن الناتج عن التدخين أو أمراض الرئة.

كما يمكن أن يصاب الرجال بضعف عضلات الحوض، خاصة بعد جراحات البروستاتا أو نتيجة الإمساك المزمن والضغط المتكرر أثناء التبرز.

لماذا يحدث تسرب البول؟

أعراض ضعف عضلات الحوض

وكشف  صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن أبرز أعراض ضعف عضلات الحوض، والتي لا يجب تجاهلها
وتشمل:
ـ تسرب البول عند العطس أو السعال.
ـ الحاجة الملحة والمفاجئة للتبول.
ـ الخوف من ممارسة الرياضة أو الأنشطة الاجتماعية.
ـ الاعتماد المستمر على الفوط الصحية.
ـ الشعور بثقل أو ضغط في منطقة الحوض.

وأكدت أرورا أن كثيرًا من المرضى يتجنبون الحديث عن هذه المشكلة بسبب الإحراج، ما يؤدي إلى تأخر الحصول على العلاج المناسب.

تمارين قاع الحوض.. العلاج الأكثر فاعلية

وأشارت الطبيبة إلى أن تمارين تقوية عضلات قاع الحوض، المعروفة باسم "تمارين كيجل"، تعد من أكثر الوسائل العلاجية نجاحًا للنساء والرجال على حد سواء.

وتعتمد هذه التمارين على شد العضلات المستخدمة لإيقاف تدفق البول أو منع خروج الغازات، مع تجنب شد عضلات البطن أو الفخذين أثناء التمرين.

وأضافت أن التحسن لا يحدث بشكل فوري، بل يحتاج إلى الالتزام المنتظم بالتمارين لعدة أشهر حتى تظهر النتائج بوضوح.

لماذا يحدث تسرب البول؟

عوامل تساعد على تحسين الحالة

وينصح الخبراء بعدة إجراءات داعمة للعلاج، منها:
ـ الحفاظ على وزن صحي.
ـ علاج الإمساك وزيادة تناول الألياف الغذائية.
ـ شرب كميات كافية من الماء.
ـ الإقلاع عن التدخين.
ـ استشارة أخصائي العلاج الطبيعي المتخصص في صحة الحوض.

متى يجب زيارة الطبيب؟

وحذرت أرورا من تجاهل بعض الأعراض المصاحبة، مثل وجود دم في البول أو الشعور بحرقان أثناء التبول أو الإصابة المتكررة بالتهابات المسالك البولية، مؤكدة أن هذه العلامات قد تشير إلى مشكلات صحية أخرى تحتاج إلى تقييم طبي عاجل.

واختتمت الطبيبة حديثها بالتأكيد على أن ضعف عضلات الحوض ليس جزءًا طبيعيًا من التقدم في العمر، بل حالة قابلة للعلاج في معظم الحالات، مشددة على أهمية طلب المساعدة الطبية وعدم الشعور بالحرج من مناقشة الأعراض.

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ضعف عضلات الحوض وراء تسرب البول المفاجئ.. الأسباب وطرق العلاج الفعالة

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لماذا يحدث تسرب البول؟
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