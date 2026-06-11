رموا ابنهم في الشارع.. الأب رفض استلامه والأم تخلت عنه.. مأساة طفل وحيدًا في الشارع

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو أثار حالة واسعة من التعاطف والغضب، لطفل ظهرت قصته في سياق إنساني مؤلم يعكس معاناة طفل وجد نفسه وسط خلافات أسرية بعد وفاة جدته التي كانت تتولى رعايته بشكل كامل.

وبحسب ما تم تداوله في الفيديو، فإن الطفل كان يعيش مع جدته منذ سنوات، حيث كانت هي مصدر الأمان الوحيد له، تتولى إطعامه وملابسه ورعايته اليومية، في ظل غياب واضح للأب والأم اللذين انفصل كل منهما وتزوج وأنشأ حياة جديدة.

ومع وفاة الجدة، بدأت معاناة الطفل تتفاقم، إذ فقد الشخص الوحيد الذي كان يحتضنه ويمنحه الشعور بالأمان والاستقرار، لتبدأ بعدها رحلة انتقاله بين أفراد الأسرة في محاولة لإيجاد من يتولى مسؤوليته.

وتبدأ الراوية خلال مقطع المتداول حيث يصحب الخال الطفل وهو يستقله بواسطة توكتوك إلى منزل والده، على أمل أن يستقبله ويحتضنه بعد سنوات من الغياب، إلا أن المشهد جاء صادمًا، حيث لم يلق الطفل أي ترحيب أو استقبال إنساني، ووقفت مشاعر الصدمة واضحة عليه أثناء وقوفه أمام والده دون أي تفاعل عاطفي.

ويظهر في الفيديو المتداول أن الأب رفض استلام الطفل، مشيرًا إلى وجود خلافات وقضايا بينه وبين الأم، ومطالبًا بتحويل الأمر إلى المحامي والجهات القانونية، وهو ما دفع زوجة الأب إلى الخروج من باب المنزل لتؤكد عدم قدرتهم على تحمل مسؤوليته، ليجد الطفل نفسه في نهاية المطاف غير مرحب به داخل المنزل.

وتداول رواد مواقع التواصل وصفًا مؤثرًا للحظة التي وقف فيها الطفل في صمت أمام المنزل، منتظرًا كلمة طمأنينة أو احتواء، قبل أن يُغلق الباب فى وجهه ويغادر خاله، ليجد نفسه في الشارع دون مأوى أو رعاية، وسط حالة من الحزن والاستياء الشديدين.

وأثارت القصة حالة جدل واسعة بين المستخدمين، الذين عبّروا عن غضبهم من تكرار مثل هذه الوقائع، مطالبين بضرورة حماية الأطفال من تبعات الخلافات الأسرية، وتفعيل دور الجهات المختصة في ضمان عدم ترك أي طفل دون رعاية أو سند أسري.