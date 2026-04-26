تأثير رجل العصير.. لماذا انتهى هجوم عشاء ترامب بالرصاص؟
كادت تتحول لكارثة.. والدة السباح يوسف تكشف تفاصيل واقعة غرق جديدة داخل أحد الأندية
صدى البلد يكرم أحمد عبد الله محمود بعد نجاح مسلسل علي كلاي.. صور
مصادر : خلافات بين واشنطن وطهران حول إغلاق مضيق هرمز والبرنامج النووي
خبير أمني يعلق على محاولة إطلاق النار بواشنطن: دوافع نفسية لا سياسية
تشكيل قمة ميلان ويوفنتوس في الدوري الإيطالي
هل يجوز للرجل الحكم على زوجته بأنها ناشز؟.. أمينة الإفتاء تجيب
أسعار الحج 2026.. تفاصيل برامج الجمعيات والسياحي قبل انطلاق الرحلات
راحة الحجاج أولويتنا.. استعدادات مكثفة بالمطارات الداخلية بالمحافظات لموسم الحج
الأجهزة الأمنية وافقت.. 40 ألف مشجع في قمة الأهلي والزمالك بالدوري
72 ساعة راحة متواصلة.. موعد إجازة عيد العمال بعد قرار رئيس الوزراء
ترامب بعد محاولة إغتياله: لن نوقف بناء قاعة الاحتفالات بالبيت الأبيض
تحقيقات وملفات

جامعة أسيوط تطلق مبادرة سفراء الانتماء.. صور

جامعة أسيوط تطلق مبادرة «سفراء الانتماء»
جامعة أسيوط تطلق مبادرة «سفراء الانتماء»
إيهاب عمر

انطلقت اليوم الأحد فعاليات مبادرة «سفراء الانتماء» بمركز النيل للتنوير والإشعاع الثقافي، بجامعة أسيوط تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة تحت شعار: «نغرس الانتماء ونحصد المستقبل».

تُقام فعاليات المبادرة على مدار يومين، تحت إشراف الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة أسماء عبد الرحمن مدير مركز النيل للتنوير والإشعاع الثقافي، وبالتنسيق مع كريستين فكري منسق المبادرة، وقدّمت لولا عطا مدير وحدة المشروعات الابتكارية بجامعة أسيوط فعاليات الافتتاح.

وتهدف المبادرة إلى تنمية قدرات طلاب جامعة أسيوط، وبناء جيل واعٍ يمتلك الفكر والمسؤولية، وقادر على المشاركة الفاعلة في جهود بناء الدولة، من خلال ترسيخ ثقافة العمل التطوعي، وتعريف الطلاب بالجهود الوطنية والمشروعات القومية بمحافظة أسيوط، بما يؤهلهم ليكونوا سفراء لهذه الإنجازات داخل كلياتهم ومجتمعاتهم.

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي، أن جامعة أسيوط تعمل على تنمية وعي طلابها وتعزيز روح الانتماء لديهم، باعتبارها مؤسسة تعليمية وطنية تُعنى بإعداد كوادر قادرة على تحمل المسئولية والمشاركة الإيجابية في مسيرة التنمية، مشيرًا إلى أن مبادرة «سفراء الانتماء» تمثل إحدى المبادرات التي تنفذها الجامعة لدعم القيم الوطنية وتعزيز الهوية المصرية لدى الشباب.

وأكد الدكتور أحمد عبد المولى أهمية دعم المبادرات التي تستهدف رفع وعي الطلاب وتوسيع مداركهم تجاه القضايا الوطنية، مشيرًا إلى سعي الجامعة لتأهيل طلابها ليكونوا عناصر فاعلة في المجتمع وقادرة على الإسهام في تحقيق التنمية الشاملة، لافتًا إلى أن مبادرة «سفراء الانتماء» تتيح للطلاب التعرف بشكل مباشر على المشروعات القومية والجهود التنموية، بما يعزز لديهم الشعور بالمسئولية تجاه الوطن ويؤهلهم للمشاركة في رسم ملامح المستقبل.

من جانبها، أوضحت الدكتورة أسماء عبد الرحمن أن المبادرة تأتي في إطار تنمية قدرات الطلاب وبناء وعيهم، من خلال تعزيز قيم العمل التطوعي، وإطلاعهم على حجم الجهود الوطنية والمشروعات القومية بمحافظة أسيوط، ليكونوا سفراء حقيقيين لهذه الإنجازات،  في ظل ما تشهده الدولة من طفرة تنموية كبيرة.

وأضافت أن المبادرة تشهد مشاركة  1000 طالب وطالبة من مختلف كليات الجامعة، وتتضمن سلسلة من الندوات التوعوية التي تتناول عددًا من الموضوعات، من بينها «مصر في عالم متغير»، والتحديات الجيوسياسية، ودور الشباب في دعم استقرار الدولة، إلى جانب مناقشة مفهوم الأمن القومي الاقتصادي، ودور المشروعات القومية في تأمين مستقبل الأجيال القادمة.

و أوضحت كريستين فكري، منسق المبادرة، أن الفعاليات تتضمن تنظيم زيارات ميدانية لعدد من المشروعات القومية بمحافظة أسيوط، من بينها قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية، إلى جانب المدن الذكية والصناعية، بما يتيح للطلاب التعرف عن قرب على جهود التنمية والاطلاع على نماذج واقعية لقصص النجاح.

وأضافت أن المبادرة تشهد تقديم عدد من المحاضرات المتميزة، بمشاركة الدكتور محمد سامي القاضي، عضو البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة ونائب المنسق العام لمبادرة «حياة كريمة» بأسيوط، و داليا تاضرس، مدير جهاز تنمية الصعيد بأسيوط.

