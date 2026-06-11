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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

غلق جزئي بـ كوبري 6 أكتوبر لرفع كفاءة الطبقة الأسفلتية

كوبري أكتوبري
كوبري أكتوبري
أحمد زهران

أعلنت محافظة الجيزة، أنه في إطار قيام الهيئة العامة للطرق والكباري بأعمال توسعة وتطوير كوبري 6 أكتوبر ورفع كفاءة الطبقة الأسفلتية السطحية للكوبري في الاتجاهين بنطاق المحافظة، سيتم تنفيذ غلق جزئي بالتناوب بعدد من القطاعات بالكوبري على مدار يومين.

وأوضحت المحافظة أن الأعمال ستُنفذ على مرحلتين؛ الأولى يوم الجمعة الموافق 12 يونيو 2026 بالاتجاه القادم من مطلع البطل أحمد عبدالعزيز وحتى أعلى النيل بنطاق محافظة الجيزة من الساعة الواحدة صباحًا وحتى العاشرة صباحًا لكل يوم.

والثانية يوم السبت الموافق 13 يونيو 2026 بالاتجاه القادم من أعلى النيل وحتى منزل البطل أحمد عبدالعزيز وذلك خلال الفترة من الساعة الواحدة صباحًا وحتى الثامنة صباحًا لكل يوم.


وأكدت محافظة الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة، قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة، لوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية والمرورية والكشافات والطواحين الضوئية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل، لضمان أمن وسلامة المواطنين، مع الدفع بالخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية.

وتهيب محافظة الجيزة بقائدي المركبات الالتزام باللوحات الإرشادية ، حفاظًا على سلامتهم وضمان انتظام الحركة المرورية خلال فترة تنفيذ الأعمال .

محافظة الجيزة كوبري أكتوبر غلق كوبري أكتوبر

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