محافظ أسيوط يشهد ندوة تثقيفية لإعداد كوادر من المحليات للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية

شهد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط انطلاق فعاليات ندوة تثقيفية متخصصة لإعداد وتأهيل كوادر من الوحدات المحلية بالمراكز والقرى على نشر الوعي بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وذلك بمقر مركز تأهيل الفتيات بمركز الفتح، ضمن أنشطة المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" التي تنفذها وزارة الخارجية والتعاون الدولي وشئون المصريين بالخارج، بهدف إعداد كوادر محلية قادرة على تنفيذ رسائل التوعية المجتمعية داخل القرى والنجوع، وتعريف الشباب والأسر بالمخاطر الحقيقية للهجرة غير النظامية والبدائل الآمنة المتاحة.

جاء ذلك بحضور حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ومحمد سليمان رئيس مركز ومدينة الفتح ونوابه، وجمال مختار رئيس مجلس إدارة جمعية الأسر المنتجة، وعبد الباسط نسيم المدير التنفيذي للجمعية، وشادية إبراهيم مدير عام مركز تأهيل الفتيات، إلى جانب عدد من مسئولي الوحدات المحلية بالمراكز والقرى، وممثلي الجهات التنفيذية والمجتمع المدني بالمحافظة.

وشارك في الندوة فريق عمل المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، والذي ضم وائل فراج المسئول التنفيذي للمبادرة بوزارة الخارجية، واللواء شريف زهران مدير إدارة الأزمات ومراكز السيطرة بوزارة التنمية المحلية، والدكتورة صباح عبدالله المدرب المعتمد للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، والدكتور سامح عاطف ممثل برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.

وتأتي الندوة في إطار خطة متكاملة تستهدف إعداد 50 من العاملين بالوحدات المحلية بالقرى الأكثر احتياجًا، ليكونوا عناصر فاعلة في نقل الرسائل التوعوية إلى المواطنين، والمساهمة في مواجهة الأفكار المغلوطة المرتبطة بالهجرة غير الشرعية، من خلال التواصل المباشر مع الفئات المستهدفة داخل مجتمعاتهم المحلية.

وأكد محافظ أسيوط، خلال كلمته، أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا كبيرًا بملف مكافحة الهجرة غير الشرعية، عبر رفع الوعي المجتمعي، وتوفير بدائل تنموية واقعية للشباب، مشيرًا إلى أن بناء كوادر محلية مؤهلة يمثل أحد أهم أدوات المواجهة، نظرًا لدورهم المباشر في التواصل مع المواطنين داخل القرى والنجوع.

وأوضح المحافظ أن المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" تمثل نموذجًا مهمًا للتكامل بين مؤسسات الدولة وشركاء التنمية، لافتًا إلى أن المحافظة حريصة على تقديم كافة أوجه الدعم لإنجاح برامج التوعية والتأهيل، بما يحقق أهداف الدولة في حماية الشباب والحفاظ على الأرواح وتجفيف منابع الهجرة غير النظامية.

من جانبه، أشاد وائل فراج بدور محافظة أسيوط في دعم المبادرة، مؤكدًا أن التعاون بين وزارة الخارجية ووزارة التنمية المحلية وبرنامج الأغذية العالمي يستهدف تعزيز قدرات المحافظات المستهدفة، عبر برامج تدريبية وتثقيفية تسهم في نشر الوعي وتحقيق التنمية.

كما تناولت الندوة عددًا من المحاور المهمة، شملت أساليب التواصل المجتمعي الفعال، وآليات التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وطرق الوصول إلى الفئات الأكثر عرضة، بما يسهم في إعداد كوادر محلية مؤثرة قادرة على أداء دورها التوعوي بكفاءة.

كما استعرض اللواء شريف زهران جهود وزارة التنمية المحلية في دعم برامج التدريب والتوسع في الشراكات، بما يسهم في نشر الوعي والحد من الهجرة غير الشرعية، فيما تناولت الندوة أساليب التواصل الفعال وآليات التوعية المجتمعية للفئات المستهدفة بالقرى.

وفي ختام الفعاليات، أكد محافظ أسيوط أن الاستثمار في الإنسان وبناء الوعي يمثلان الركيزة الأساسية لحماية الشباب، مشددًا على أهمية استمرار هذه الندوات التثقيفية لإعداد كوادر محلية واعية تسهم في دعم جهود الدولة وتحقيق التنمية المستدامة.