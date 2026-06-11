تناول هذه الفاكهة يمنع جرثومة المعدة



يعد المشمش من الفواكه الشهية التى يحبها عدد كبير من الأشخاص ولكن هل تعلم أنها علاج فعال ضد الالتهابات وجرثومة المعدة.

ووفقا لموقعdraxe تقلل فاكهة المشمش من أضرار جرثومة المعدة والالتهابات المختلفة في الجسم.

علاقة المشمش بجرثومة المعدة

في دراسة سكانية شملت 1358 بالغًا يابانيًا لا تظهر عليهم أعراض، تمت مقارنة المشاركين الذين أفادوا بتناول كميات كبيرة (ثلاث حبات على الأقل يوميًا) من المشمش الياباني مع أولئك الذين تناولوا أقل من ثلاث حبات يوميًا ومن بين الأفراد المصابين ببكتيريا الملوية البوابية المعروفة بحرثومة المعدة، وأظهرت المجموعة التي تناولت كميات كبيرة من المشمش الياباني انخفاضًا ملحوظًا في مستويات الأجسام المضادة في الدم، مما يشير إلى انخفاض الحمل البكتيري.

أظهرت خزعات الغشاء المخاطي للمعدة من المرضى المصابين بالتهاب المعدة الضموري المزمن المرتبط ببكتيريا الملوية البوابية انخفاضًا في ارتشاح الخلايا المتعادلة والخلايا أحادية النواة في مجموعة تناول كميات كبيرة من الطعام، وانخفاضًا في ضمور الجسم المعدي، مما يشير مجتمعًا إلى كبت الالتهاب المعدي النشط وبطء تطور التهاب المعدة.

الالتهابات سلاح ذو حدين

الالتهاب ليس بالضرورة أمراً سيئاً وفي الواقع، إنه استجابة طبيعية تماماً يحفزها الجهاز المناعي لمنع دخول الأجسام الغريبة وحماية الجسم من الإصابة.

من ناحية أخرى، يمكن أن يُلحق الالتهاب المزمن أضراراً جسيمة بجسمك ويساهم في الإصابة بأمراض مثل أمراض القلب والسكري والتهاب المفاصل الروماتويدي.

أطعمة أخرى مضادة للالتهاب

تشمل الأطعمة الأخرى المضادة للالتهابات الخضراوات الورقية الخضراء، والبنجر، والسفرجل ، والبروكلي، والتوت الأزرق، والأناناس.

