محلل سياسي : ترامب يتبنى مبدأً السلام بالقوة في ملف إيران

قال فيصل فرج، المحلل الجيوسياسي، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتبنى نهج القوة من منظور رجل يفهم في عالم الأعمال.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، في برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن الرئيس ترامب يتبنى، منذ عودته إلى البيت الأبيض، مبدأً واضحًا يتمثل في «السلام من خلال القوة»، ولذلك فإن الضربات الأخيرة لا تعني بالضرورة نهاية المسار الدبلوماسي، بل تعني أن واشنطن تريد إعادة صياغة الشروط قبل العودة إلى طاولة التفاوض.

وأوضح أن إيران كانت تعتقد أن الوقت قد يعمل لصالحها، بينما أرادت إدارة ترامب أن تثبت أن الوقت ليس مفتوحًا إلى ما لا نهاية، موضحا أنه يرى أن الهدف الأساسي ليس تدمير فرص الاتفاق، بل دفع إيران إلى إعادة حساباتها الاستراتيجية.

وتابع: «المشكلة الحقيقية اليوم ليست إنهاء المفاوضات، بل انهيار الثقة بين الطرفين، فإيران ترى أن واشنطن تستخدم القوة لفرض شروطها، بينما ترى واشنطن أن إيران تستخدم المفاوضات لكسب الوقت، ولهذا أعتقد أننا أمام مرحلة جديدة من التفاوض، لكن بشروط تختلف تمامًا عما كان قائمًا في السابق».