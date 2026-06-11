بلومبيرج: أول اجتماع أمني مباشر بين الإمارات وإيران منذ اندلاع الحرب

أفادت وكالة بلومبيرج، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن مسؤولين أمنيين رفيعي المستوى من الإمارات العربية المتحدة وإيران عقدوا أول اجتماع مباشر بينهم منذ بدء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.

وذكر التقرير أن الاجتماع، الذي عُقد هذا الأسبوع، شكّل منعطفاً هاماً في العلاقات بين الجانبين، ويأتي في ظل تزايد إدراكهما لأهمية استقرار العلاقات الثنائية.

وكشف مسؤولون أمريكيون عن الهدف من التصريحات التصعيدية الأخيرة التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه إيران، مؤكدين أنها تأتي في إطار ممارسة ضغوط إضافية على طهران خلال المفاوضات الجارية بشأن برنامجها النووي.

ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن تهديدات ترامب الأخيرة تستهدف دفع إيران إلى إبداء مزيد من المرونة على طاولة المفاوضات، في ظل استمرار الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق بين الجانبين.

وكان ترامب صرح عبر منصة "تروث سوشال" بأن الولايات المتحدة ستشن ضربات قوية ضد إيران، كما هدد بالسيطرة على أسواق النفط والغاز الإيرانية، مستشهداً بما وصفه بالتجربة الأميركية مع فنزويلا.

ورغم لهجته التصعيدية، أكد الرئيس الأمريكي أن المباحثات مع إيران لا تزال مستمرة، مشيراً إلى أن طهران تسعى إلى التوصل لاتفاق مع واشنطن.

وفي السياق ذاته، أفادت مصادر إيرانية وغربية لوكالة "رويترز" بأن الاتصالات الرامية إلى التوصل لاتفاق أولي يضع حداً للمواجهة بين الولايات المتحدة وإيران شهدت زخماً متزايداً خلال الأيام الأخيرة، رغم التصعيد العسكري المتبادل.