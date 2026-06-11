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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

دفعة قوية للتعاون الإفريقي .. العربية للتصنيع تستقبل رئيس الكونغو

زيارة رفيعة المستوى.. رئيس الكونغو يشيد بقدرات الهيئة العربية للتصنيع
زيارة رفيعة المستوى.. رئيس الكونغو يشيد بقدرات الهيئة العربية للتصنيع
كريم الخطيب

استقبل اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، الرئيس فيليكس تشيسكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية الشقيقة ووفد رفيع المستوى.

تأتي هذه الزيارة في إطار الخطوات الناجحة,التي تنتهجها الهيئة العربية للتصنيع لتعزيز أوجه الشراكة والتعاون وزيادة حجم التجارة البينية مع الدول الإفريقية الشقيقة.

خلال الزيارة، تم بحث تعزيز آليات التعاون والاستفادة من الإمكانيات المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع لتلبية كافة احتياجات المشروعات التنموية والصناعات الدفاعية والأمنية بجمهورية الكونغو الديمقراطية الشقيقة, وتحديد أوجه التعاون المقترحة بين الجانبين في مختلف مجالات التصنيع.

في هذا الصدد، أكد رئيس الهيئة العربية للتصنيع على أهمية تعزيز التعاون مع دول القارة الإفريقية، وتنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لفتح آفاق جديدة من التعاون والتكامل مع الأشقاء الأفارقة في كافة المجالات الصناعية والاقتصادية، وفتح منافذ جديدة للتصدير في إفريقيا .

وأعرب عن اعتزازه بالعلاقات المشتركة بين البلدين ,وأهمية مواصلة التنسيق والعمل المشترك وتعزيز أواصر التعاون من خلال فتح مجالات جديدة , لافتا لاهتمام الهيئة العربية للتصنيع للمشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية بجمهورية الكونغو الشقيقة إحدى دول حوض النيل.

وخلال تفقده،معرض منتجات الهيئة العربية للتصنيع ،أعرب رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية الشقيقة  عن إعجابه بالتقنيات التصنيعية المتطورة  بمنتجات الهيئة الدفاعية من المركبات المدرعة وناقلات الجنود ومنظومات الدفاع... وايضا سيارات مكافحة الحرائق ونقل الأموال وسيارات ماكينات  ATM والمراكز التكنولوجية المتنقلة  والصناعات الطبية .

وأكد  حرص بلاده  تعزيز علاقات الشراكة والتعاون مع  جمهورية مصر العربية  الشقيقة في كافة المجالات الصناعية والتنموية , مشيرا لاعتزازه بهذه الزيارة للهيئة العربية للتصنيع الظهير الصناعي للدولة المصرية , لافتا لأهمية تنسيق الجهود مع الهيئة  لتحقيق التكامل وتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع في كافة الموضوعات  ذات محل الاهتمام المشترك.

كما أعرب عن تقدير جمهورية الكونغو الديمقراطية الكبير لجمهورية مصر العربية  ولدورها الرائد في القارة الإفريقية، ومجهوداتها لتلبية تطلعات شعوبها في التنمية والازدهار، خصوصاً في ضوء مساهمتها الفعالة في دفع جهود العمل الإفريقي المشترك، لا سيما ما يتعلق بتعزيز التجارة والاستثمارات البينية بين الدول الإفريقية.
 

العربية للتصنيع جمهورية الكونغو الديمقراطية اللواء أح مهندس مختار عبد اللطيف التنمية القارة الإفريقية

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