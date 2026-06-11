مفاجأة لمستفيدي الإسكان الاجتماعي.. مخالفة واحدة قد تؤدي لإلغاء التخصيص

تواصل الدولة جهودها لتوفير سكن ملائم للفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل من خلال مشروعات الإسكان الاجتماعي التي تحظى بدعم كبير يهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

الالتزام بالشروط والضوابط المنظمة

ومع التوسع في تنفيذ هذه المشروعات، تبرز أهمية الالتزام بالشروط والضوابط المنظمة للاستفادة من الوحدات السكنية المدعومة، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين.

مخالفة القواعد المنظمة

وفي هذا السياق، يؤكد الخبراء أن وحدات الإسكان الاجتماعي خُصصت لتلبية الاحتياجات السكنية للأسر المستحقة، وليس لتحقيق مكاسب استثمارية أو تجارية، محذرين من أن مخالفة القواعد المنظمة قد تعرض أصحاب الوحدات لعقوبات قانونية صارمة.

شروط الاستحقاق

وأكد الدكتور وليد جاب الله، خبير التشريعات الاقتصادية، أن مشروعات الإسكان الاجتماعي تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير سكن مناسب للمواطنين الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق، مشيرًا إلى أن الدولة تقدم دعمًا كبيرًا لهذه الوحدات يجعل أسعارها أقل بكثير من قيمتها الحقيقية في السوق العقارية.

الوحدات السكنية المدعومة

وأوضح جاب الله أن الهدف الأساسي من هذه المشروعات هو توفير مسكن ملائم للأسر المستحقة، وليس استخدامها كوسيلة للاستثمار أو تحقيق أرباح من خلال البيع أو التأجير، مؤكدًا أن الوحدات السكنية المدعومة يجب أن تُستخدم للغرض الذي خُصصت من أجله وهو الإقامة الفعلية للمستفيدين منها.

توفير السكن لمستحقيه

وشدد على ضرورة التزام الحاصلين على وحدات الإسكان الاجتماعي بالشروط المقررة، موضحًا أنه لا يجوز التصرف في الوحدة بالبيع أو تغيير نشاطها أو تركها مغلقة دون استخدام، لأن ذلك يتعارض مع فلسفة المشروع التي تقوم على توفير السكن لمستحقيه.

عقوبات واضحة بحق المخالفين

وأشار خبير التشريعات الاقتصادية إلى أن قانون الإسكان الاجتماعي يتضمن عقوبات واضحة بحق المخالفين، قد تصل إلى سحب الوحدة السكنية وإلغاء التخصيص، فضلًا عن توقيع غرامات مالية وعقوبات سالبة للحرية في بعض الحالات، خاصة إذا ثبت عدم استغلال الوحدة للسكن أو مخالفة شروط التعاقد المنظمة للاستفادة من الدعم الحكومي.

الالتزام بالضوابط المحددة

وأكد أن الالتزام بالضوابط المحددة يضمن استمرار استفادة الفئات المستحقة من برامج الإسكان المدعومة، ويعزز من قدرة الدولة على تحقيق أهدافها في توفير حياة كريمة وسكن آمن للمواطنين.