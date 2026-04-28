محافظ أسيوط: مسابقة لمجلات الحائط بمركز التنمية الشبابية بمنفلوط

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، على أهمية التوسع في الأنشطة الثقافية والفنية داخل مراكز الشباب، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية في تنمية وعي النشء والشباب، وصقل مواهبهم، وتعزيز قيم الانتماء والولاء الوطني، مشيرًا إلى أن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تولي اهتمامًا كبيرًا ببناء الإنسان المصري، في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ أسيوط، أن مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، بقيادة أحمد سويفي وكيل الوزارة، نظمت مسابقة مجلات الحائط بمركز التنمية الشبابية بمنفلوط، ضمن فعاليات الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، بمشاركة أكثر من 20 عضوًا من أعضاء المركز، وسط أجواء اتسمت بالإبداع والحماس وروح الانتماء الوطني.

وأشار المحافظ، إلى أن المشاركين قدموا أعمالًا فنية وثقافية عكست اعتزازهم بتاريخ محافظة أسيوط العريق، وما قدمه أبناؤها عبر مختلف المراحل من نماذج وطنية مشرفة، مؤكدًا أن مثل هذه الفعاليات تمثل منصة مهمة لترسيخ الهوية الوطنية لدى الأجيال الجديدة، وتشجيع الشباب على التعبير عن أفكارهم ومواهبهم تجاه القضايا المجتمعية والوطنية.

وأضاف أن المسابقة شهدت تفاعلًا مميزًا من أعضاء مراكز الشباب، وتولت تقييم الأعمال نجلاء فرغلي، معلم أول بالإدارة التعليمية بمنفلوط، حيث تنوعت موضوعات مجلات الحائط بين التاريخ والثقافة والوعي المجتمعي، بما أبرز مستوى الوعي والقدرات الفنية والأدبية لدى المشاركين.

وشدد اللواء محمد علوان على ضرورة استمرار تنفيذ مثل هذه الأنشطة الهادفة، لما لها من دور مؤثر في بناء شخصية الشباب وتنمية مهاراتهم الفكرية والإبداعية، لافتًا إلى أن الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة أسيوط لا يقتصر على استحضار التاريخ فقط، بل يمثل فرصة حقيقية لتعزيز الفخر بالهوية المحلية والوطنية، وتعريف الشباب بمكانة محافظتهم وإسهاماتها، بما يسهم في غرس القيم الوطنية وترسيخ روح المسؤولية والانتماء.