القبض على المتهمين بسرقة دراجة نارية في أسيوط

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقاطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله أحد الأشخاص من قيام شخصين بسرقة دراجته النارية بأسيوط.



وبالفحص تبين أنه بتاريخ 21/ الجارى تبلغ لقسم شرطة أول أسيوط من (أحد الأشخاص "القائم على النشر" – مقيم بدائرة القسم) بسرقة دراجته النارية حال توقفها بدائرة القسم .



وأمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (شخصان"لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة القسم)، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهما ضبط الدراجة النارية المستولى عليها.



وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

