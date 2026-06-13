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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسعار الذهب اليوم السبت 13 يونيو 2026.. عيار 21 يسجل 6190 جنيهًا

الذهب
الذهب
رحمة سمير

يواصل الذهب جذب اهتمام المواطنين والمستثمرين في مصر، في ظل التغيرات المستمرة التي يشهدها سوق المعدن النفيس محليًا وعالميًا. ومع حالة التذبذب التي تسيطر على الأسعار خلال الفترة الأخيرة، يحرص الكثيرون على متابعة أسعار الذهب بشكل يومي، بل وعلى مدار الساعة، لمعرفة أحدث المستجدات واتخاذ قرارات الشراء أو البيع.

وفي هذا الإطار، استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقريرًا حول أحدث أسعار الذهب في الأسواق المصرية اليوم السبت 13 يونيو 2026.

الذهب يستقر مع ترقب تطورات مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وإيران

سعر الذهب عيار 21 اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا وانتشارًا في السوق المصرية، نحو 6190 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب عيار 18

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5305 جنيهات، وهو العيار المفضل لدى شريحة كبيرة من الشباب نظرًا لانخفاض تكلفته مقارنة بالعيارات الأعلى.

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب عيار 24

ووصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 7074 جنيهًا للجرام، ويعد الأعلى من حيث نسبة نقاء الذهب.

متابعة مستمرة لحركة السوق

وتتأثر أسعار الذهب بعدة عوامل، أبرزها تحركات الأسعار العالمية للمعدن الأصفر، وسعر صرف العملات الأجنبية، إضافة إلى حجم العرض والطلب داخل السوق المحلية، ما يجعل الأسعار عرضة للتغير بشكل مستمر على مدار اليوم.

سعر الذهب في مصر

شهدت أسعار الذهب خلال الأشهر الماضية موجات من الارتفاع والانخفاض نتيجة التطورات الاقتصادية العالمية والتغيرات في أسعار الفائدة وتحركات الأسواق الدولية، الأمر الذي عزز من اهتمام المواطنين بمتابعة أسعار المعدن النفيس بشكل يومي باعتباره أحد أهم أدوات الادخار والاستثمار.

الذهب أسعار الذهب الشراء صباح البلد

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