محافظ أسيوط يشهد احتفالية لتكريم أبطال التحدي وأمهاتهم

شهد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، حفل تكريم "أبطال التحدي" بإحدى المدارس الخاصة بمدينة أسيوط، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة دعم وتمكين الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتعزيز دمجهم داخل المجتمع من خلال أنشطة هادفة وتعاون فعال مع المؤسسات التعليمية، بما يسهم في توفير بيئة داعمة ومحفزة لقدراتهم ومواهبهم.

جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والأنبا يؤانس مطران أسيوط وسكرتير المجمع المقدس، ومحمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والعقيد محمد شعراوي المستشار العسكري للمحافظة، وأبو العيون إبراهيم رئيس حي شرق أسيوط، والمحاسب النائب عمرو أبو العيون رئيس الغرفة التجارية بأسيوط ونائب رئيس اتحاد الغرف التجارية وعضو مجلس الشيوخ، والدكتورة مروة كدواني عضو مجلس النواب، وطارق الدسوقي مدير عام إدارة أسيوط التعليمية، وقيادات المدرسة إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والتعليمية وأولياء الأمور.

وأكد محافظ أسيوط أن الاحتفالية تجسد رسالة إنسانية مهمة تعكس احترام الدولة الكامل لحقوق ذوي الهمم وإيمانها بقدرتهم على الإبداع والمشاركة الفاعلة في المجتمع، مشددًا على استمرار المحافظة في تقديم مختلف أوجه الدعم لهذه الفئة، وتوفير بيئة تعليمية وتأهيلية متكاملة تسهم في اكتشاف مهاراتهم وصقل قدراتهم وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

وأعرب اللواء محمد علوان عن تقديره لجهود المدرسة وما تقدمه من نموذج مشرف في رعاية الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيدًا بمواهبهم المتنوعة وقدرتهم على الابتكار في مختلف المجالات، ومؤكدًا أن دمجهم وتمكينهم يمثل جزءًا أساسيًا من مسيرة التنمية وبناء المستقبل.

بدأت الفعاليات بالسلام الجمهوري، وقدم الحفل طالبان من أبطال التحدي، أعقب ذلك كلمة ترحيبية من مدير المدرسة، ثم عرض فيلم وثائقي تناول قصصًا ومواقف إنسانية مؤثرة لأبطال التحدي، إلى جانب عرض آخر لأنشطة المدرسة ومواهب الطلاب في الرياضة والفن والموسيقى والقدرات الذهنية.

كما قدم عدد من الطلاب والطالبات من ذوي القدرات الخاصة فقرات فنية مبهرة من أغاني الطرب الأصيل، وسط تفاعل كبير من الحضور، فيما قام محافظ أسيوط بتكريم 70 من أمهات أبطال التحدي تقديرًا لجهودهن ودورهن الكبير في دعم أبنائهن وتشجيع مواهبهم.

وفي ختام الاحتفالية، أهدت إدارة المدرسة درعها للواء محمد علوان تقديرًا لحرصه على المشاركة ودعمه المتواصل، قبل أن تُختتم الفعاليات بعزف السلام الجمهوري.