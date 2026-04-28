تعاون بين جامعة أسيوط وصندوق مكافحة الإدمان لإطلاق قافلة توعوية بقرية بني محمديات

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، أهمية استمرار تنظيم القوافل التنموية والمجتمعية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة المصرية وفي إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تستهدف تنمية الإنسان المصري والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن التوعية المجتمعية، خاصة بين النشء والشباب، تمثل ركيزة أساسية في مواجهة الظواهر السلبية وفي مقدمتها خطر الإدمان وتعاطي المواد المخدرة.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبنوب برئاسة مصطفى العطيفي رئيس المركز، تابعت فعاليات القافلة المجتمعية التوعوية التي أُقيمت بمدرسة الشهيد "عدنان خلاف الريفي" بقرية بني محمديات، ضمن قوافل جامعة أسيوط التنموية للإفادة المجتمعية، والتي نظمتها العيادة القانونية بكلية الحقوق بجامعة أسيوط، بالشراكة مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

وأضاف أن القافلة استهدفت رفع الوعي لدى طلاب المدارس بخطورة المخدرات وأضرارها الصحية والاجتماعية والنفسية، من خلال لقاءات توعوية وأنشطة تثقيفية تناولت سبل الوقاية من الإدمان، والتأكيد على الدور المحوري للأسرة في حماية الأبناء من الوقوع في براثن التعاطي، فضلًا عن تعزيز القيم الإيجابية والسلوكيات السليمة لدى الطلاب.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتعاون مع جامعة أسيوط ومختلف المؤسسات الوطنية في تنفيذ برامج توعوية وتنموية تستهدف القرى والنجوع، بما يسهم في بناء وعي مجتمعي حقيقي، ويعزز جهود الدولة في حماية الشباب وصون الأسرة المصرية.