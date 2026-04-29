محافظ أسيوط: إعداد كوادر تعليمية ضمن "مراكب النجاة"

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط أهمية الدور الوطني المحوري الذي تقوم به المنظومة التعليمية في بناء وعي الأجيال الجديدة، مشددًا على أن إعداد وتأهيل كوادر من العاملين بقطاع التربية والتعليم للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية يمثل أحد المسارات الأساسية لحماية الشباب، وترسيخ الفكر الصحيح، ومواجهة المفاهيم المغلوطة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار فعاليات المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة".

جاء ذلك على خلفية مشاركة الدكتور مينا عماد نائب محافظ أسيوط، نيابة عن المحافظ، في افتتاح الدورة التدريبية والتثقيفية المتخصصة لإعداد كوادر من العاملين بمنظومة التربية والتعليم، والتي افتتحها عبر تقنية الاتصال المرئي السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، ضمن جهود وزارة الخارجية بالتعاون مع محافظة أسيوط وبرنامج الأغذية العالمي، للتوعية المجتمعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والتعريف بالبدائل الآمنة والإيجابية.

وشهدت الفعاليات حضور وائل فراج المسؤول التنفيذي للمبادرة بوزارة الخارجية، والدكتورة فاطمة الزهراء عز الدين رئيس الإدارة المركزية لمعالجة التسرب التعليمي وتعليم الكبار بوزارة التربية والتعليم، ومحمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، إلى جانب عدد من قيادات التعليم والإدارات التعليمية وممثلي الجهات التنفيذية والشركاء المعنيين.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن دور العاملين بقطاع التعليم لا يقتصر على تقديم المعرفة فقط، بل يمتد إلى مسؤولية مجتمعية كبيرة في غرس قيم الانتماء، وتحصين الطلاب ضد الأفكار الهدامة، مؤكدًا أن المدرسة تمثل إحدى أهم أدوات الدولة في بناء الإنسان الواعي القادر على اتخاذ قراراته على أسس صحيحة.

وأضاف المحافظ أن المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" تمثل نموذجًا مهمًا للتكامل بين مؤسسات الدولة، حيث لا تقتصر على التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية فقط، بل تعمل أيضًا على تعريف الشباب بالفرص الحقيقية والبدائل الآمنة التي توفرها الدولة، خاصة في مجالات التعليم الفني، والتدريب المهني، وريادة الأعمال، بما يسهم في فتح آفاق جديدة لبناء مستقبلهم داخل الوطن.

وأوضح اللواء محمد علوان أن محافظة أسيوط حريصة على تقديم كافة أوجه الدعم والتنسيق الكامل مع مختلف الوزارات والجهات الشريكة لضمان نجاح المبادرة داخل جميع الإدارات والمدارس، والوصول إلى أكبر عدد ممكن من الطلاب والأسر، لا سيما في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وقال نائب المحافظ إن تنظيم هذه الفعاليات يعكس توجه الدولة نحو توسيع دائرة التوعية داخل المؤسسات التعليمية، عبر إعداد عناصر قادرة على التعامل المباشر مع الطلاب، ونشر ثقافة الاختيار الآمن، ورفع مستوى الإدراك بالمخاطر المرتبطة بالهجرة غير الشرعية، بما يعزز من دور المدرسة كشريك أساسي في حماية النشء وتحصينهم فكريًا ومجتمعيًا.

فيما أكد ممثل وزارة الخارجية أن الوزارة تعمل من خلال المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" على تنفيذ خطة متكاملة بالشراكة مع الوزارات والجهات المعنية، تستهدف الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا في المحافظات المصدرة للهجرة غير النظامية، من خلال التدريب والتأهيل والتعريف بالفرص البديلة، مشيرًا إلى أن محافظة أسيوط شهدت بالفعل عددًا من الأنشطة المشتركة التي استهدفت القيادات المحلية والمجتمعية لتعزيز جهود التوعية على نطاق أوسع.