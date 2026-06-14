تقارير إسرائيلية: تخريب عربات قطار مخصصة لإسرائيل في إسبانيا قد يؤخر تسليمها

أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية بأن مجموعة من النشطاء المؤيدين للفلسطينيين أقدمت على تخريب عربات قطار خفيف كانت مخزنة في إقليم الباسك شمال إسبانيا، قبل شحنها إلى إسرائيل ضمن مشروع الخط الأرجواني للقطار الخفيف.

ووفقاً للتقارير، اقتحم أشخاص ملثمون موقع التخزين عبر فتحة في السياج المحيط بالمجمع، وقاموا برش الطلاء على عدد من العربات وتحطيم بعض نوافذها، كما تركوا شعارات مؤيدة لفلسطين ومناهضة لإسرائيل على العربات والمنشآت.

وأشارت التقارير إلى أن العربات المتضررة مخصصة للعمل على الخط الأرجواني للقطار الخفيف، الذي يربط عدداً من المدن في منطقة تل أبيب الكبرى، ومن المتوقع أن يضم عشرات المحطات عند تشغيله.

ولم تُعلن السلطات الإسبانية أو الجهات المشغلة للمشروع حتى الآن حجم الأضرار بشكل رسمي، إلا أن التقارير رجحت أن تؤدي أعمال التخريب إلى تأخير عملية شحن العربات وتسليمها إلى إسرائيل.

ويأتي الحادث في ظل تزايد الاحتجاجات والأنشطة المناهضة لإسرائيل في عدد من الدول الأوروبية على خلفية الحرب في غزة.