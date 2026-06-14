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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السنغال توقع اتفاقية لافتتاح مقر الأمم المتحدة بمدينة ديامنيديو

السنغال توقع اتفاقية لافتتاح مقر الأمم المتحدة بمدينة ديامنيديو
السنغال توقع اتفاقية لافتتاح مقر الأمم المتحدة بمدينة ديامنيديو
أ ش أ

وقعت السلطات في السنغال، اتفاقية رسمية مع الأمم المتحدة و التي تمهد الطريق لافتتاح مقر الأمم المتحدة ("دار الأمم المتحدة" MONUD) في مدينة ديامنيديو الواقعة على بعد نحو 30 كيلومترا من العاصمة داكار.

وذكر موقع "أفريقيا 24 تي في" الإخباري الإفريقي اليوم / الأحد/ أن مقر الأمم المتحدة في دكار سيضم عددا من وكالات الأمم المتحدة.

وأضاف الموقع أن هذه الاتفاقية وقعتها السلطات السنغالية و المنسق المقيم للأمم المتحدة بحضور وفد رفيع المستوى من الأمم المتحدة..مشيرا إلى أنها تمثل مرحلة جديدة في التعاون بين داكار و المنظمة الدولية بهدف تعزيز التنسيق وفعالية التدخلات على أرض الواقع.

ويتم إنشاء "دار الأمم المتحدة" في السنغال لجمع كل وكالات الأمم المتحدة العاملة في البلاد داخل مبنى واحد ضخم لتسهيل العمل، وستضم 1800 مكتب ومرافق ضخمة على مساحة تزيد على 60 ألف متر مربع من أجل توحيد جهود ومكاتب 34 هيئة أممية لزيادة سرعة وكفاءة العمل الإنساني والتنموي في المنطقة.

اتفاقية رسمية مع الأمم المتحدة تمهد الطريق لافتتاح مقر الأمم المتحدة دار الأمم المتحدة MONUD مدينة ديامنيديو العاصمة داكار موقع أفريقيا 24 تي في

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