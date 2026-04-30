ضربة قوية في أسيوط.. ضبط 22 ألف عبوة دواء مهربة داخل صيدليتين بديروط

ضبطت حملة مشتركة بين مديرية التموين والتجارة الداخلية بأسيوط وهيئة الدواء المصرية، 22 ألف عبوة دوائية مهربة ومجهولة المصدر داخل صيدليتين تداران بالمخالفة للقانون بمركز ديروط، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية تمهيدًا لعرض الواقعة على النيابة.



جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، وتعليمات المهندس خالد محمد أحمد وكيل وزارة التموين، في إطار تكثيف الرقابة على الأسواق.

واستهدفت الحملة التفتيش على الصيدليات والمنشآت الدوائية بديروط، حيث تم ضبط الكميات المشار إليها، والتي تمثل خطرًا على صحة المواطنين.



وشارك في الحملة بهاء الدين دهبي ومحمود عبد الحكيم أحمد مفتشي مديرية التموين، إلى جانب فريق من هيئة الدواء المصرية بأسيوط برئاسة الدكتور مينا هاني فتحي مدير التفتيش الصيدلي، وعضوية الدكتور إسلام يوسف تغيان.



وأكدت مديرية التموين بأسيوط استمرار الحملات الرقابية لضبط الأسواق ومواجهة تداول الأدوية غير المشروعة حفاظًا على الصحة العامة.