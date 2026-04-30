ضربة قوية في أسيوط.. ضبط 22 ألف عبوة دواء مهربة داخل صيدليتين بديروط

ثروت الزيني: مصر تمتلك فائضًا 20% من الدواجن وتستهدف التوسع بالتصدير
خارجية الاحتلال : 175 ناشطًا من الأسطول المتجه لغزة في طريقهم إلى إسرائيل سلميًا
معروض على البرلمان .. قواعد جديدة لزيادة المعاشات وامتيازات إضافية للمُستفيدين
خبيرة تربوية: الاحتواء بديل التسلط في تربية المراهقين
منال عوض تهنئ الرئيس السيسي ورئيس الوزراء بعيد العمال: «عمال مصر رمز الكفاح وبناة التنمية»
عودة الأجواء الحارة.. تنبيه من الأرصاد حول درجات الحرارة المتوقعة اليوم
بداخله 8 أشخاص .. انهيار كتلة صخرية في منجم فحم بمنطقة ماغادان الروسية
شروط جديدة للمعاش المبكر .. مشروع قانون أمام البرلمان
تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.. الحكومة تعتمد مشروع قانون الأسرة وصندوق دعمها تمهيدا لإحالتهما للبرلمان
الطقس اليوم.. ارتفاع الحرارة مع ساعات النهار وتحذيرات من الشبورة على الطرق
إيران .. اشتباكات عنيفة بين قوات الشرطة وعناصر مسلحة في منطقة دامن
بدء امتحانات شهر ابريل 2026 .. والمدارس تحذر: لا إعادة للطلاب المتغيبين
ضبط 22 ألف عبوة دواء مهربة داخل صيدليتين بديروط

ضبطت حملة مشتركة بين مديرية التموين والتجارة الداخلية بأسيوط وهيئة الدواء المصرية، 22 ألف عبوة دوائية مهربة ومجهولة المصدر داخل صيدليتين تداران بالمخالفة للقانون بمركز ديروط، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية تمهيدًا لعرض الواقعة على النيابة.


جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، وتعليمات المهندس خالد محمد أحمد وكيل وزارة التموين، في إطار تكثيف الرقابة على الأسواق.
واستهدفت الحملة التفتيش على الصيدليات والمنشآت الدوائية بديروط، حيث تم ضبط الكميات المشار إليها، والتي تمثل خطرًا على صحة المواطنين.


وشارك في الحملة بهاء الدين دهبي ومحمود عبد الحكيم أحمد مفتشي مديرية التموين، إلى جانب فريق من هيئة الدواء المصرية بأسيوط برئاسة الدكتور مينا هاني فتحي مدير التفتيش الصيدلي، وعضوية الدكتور إسلام يوسف تغيان.


وأكدت مديرية التموين بأسيوط استمرار الحملات الرقابية لضبط الأسواق ومواجهة تداول الأدوية غير المشروعة حفاظًا على الصحة العامة.

20 جنيهًا دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

