محافظ الدقهلية يشهد توريد القمح بصوامع ميت غمر بموسم الحصاد

شهد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، عملية توريد القمح داخل مجمع صوامع ميت غمر، مع بداية موسم حصاد القمح لعام 2026 .

جاء ذلك بحضور المحاسب علي حسن وكيل وزارة التموين بالدقهلية ، والمهندس ابراهيم قاسم وكيل وزارة الزراعة، الدكتور أشرف صادق العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركه المصريه القابضه للصوامع والتخزين ، والدكتور السعيد أحمد رئيس مركز ومدينة ميت غمر ، والنائب أحمد شرعان والنائب عماد الغلبان اعضاء مجلس النواب .

وأكد " المحافظ " علي أن إجمالي ما تم توريده حتى الآن بلغ 35 ألف طن قمح، بنسبة 34% من إجمالي المحصول المحصود منذ انطلاق موسم الحصاد، مشيرًا إلى انتظام أعمال التوريد داخل الصوامع.

وأوضح " مرزوق " أن المحافظة تضم 5 صوامع لاستقبال وتخزين القمح، وهي (ميت غمر، سندوب، المنصورة، شربين، بني عبيد، ) بالإضافة الي 31 موقع اخر عبارة عن هناجر وشون علي مستوي المحافظة لتجميع القمح بصفه مؤقته لحين توريدهم الي الصوامع ، بطاقة تخزينية إجمالية تصل إلى 190 ألف طن.

كما أكد " المحافظ " على استمرار المتابعة اليومية لموسم توريد القمح، وتذليل أي عقبات أمام المزارعين، بما يضمن انتظام التوريد والحفاظ على المحصول الاستراتيجي.