إصابة شخص في حريق بمنزل بإحدى قرى الدقهلية

شب حريق بالدور الثاني بمنزل بقرية ميت عنتر التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية، وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حريق بالدور الثانى بمنزل مكون من خمس طوابق.



انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف والحماية المدنية الى مكان الحريق وتبين اصابة احمد حمدي عبدالمقصود 45 عاما مقيم طلخا، حيث اصيب بحروق من الدرجة الأولى بالرأس والذراعين والساقين.

فيما تمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق قبل أن يمتد إلى باقى الاماكن المجاوره، وتم نقل المصاب الى مستشفى المنصوره الدولى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.