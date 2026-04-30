محافظا الدقهلية والشرقية يناقشان تبادل الخبرات بين المؤسسات الصحية

استقبل اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، وذلك على هامش زيارته لحضور فعاليات مؤتمر وحدات الكلى الذي تنظمه مديرية الصحة بالشرقية، ويُعقد لأول مرة بنادي جزيرة الورد بالمنصورة.

ورحب محافظ الدقهلية بالضيف، مؤكدا عمق الروابط التاريخية والجغرافية بين المحافظتين، ومثمنا انعقاد هذا المؤتمر الطبي الكبير لمديرية الصحة بالشرقية، والذي تستضيفه المنصورة، عاصمة الطب المصري، بمشاركة نخبة من كبار الأطباء والخبراء في مجال أمراض الكلى والمسالك البولية.

و أعرب محافظ الشرقية عن سعادته بزيارة الدقهلية، مشيدًا بما تتمتع به مدينة المنصورة من سمعة طبية مرموقة وإنجازات متقدمة في مجال زراعة الكلى وعلاج أمراضها، وأكد على أهمية تبادل الخبرات بين المؤسسات الصحية في المحافظتين للاستفادة من النماذج الناجحة.



وشهد اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون بين المحافظتين في عدة ملفات، خاصة في المجال الصحي ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، كما تبادل المحافظان الأحاديث حول عدد من القضايا الخدمية والتنموية ذات الاهتمام المشترك.