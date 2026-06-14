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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

طلب إحاطة للنائب عيد حماد بشأن سوء الإدارة داخل مستشفى التبين المركزي

النائب عيد حماد
النائب عيد حماد
محمد الشعراوي

تناقش لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها المقرر غدًا الإثنين، طلب الإحاطة المقدم من النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب، بشأن ما وصفه بسوء الإدارة داخل مستشفى التبين المركزي، وما يترتب عليه من تراجع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأوضح النائب عيد حماد في طلب الإحاطة أن أهالي منطقة التبين يعانون من مظاهر متعددة للإهمال الطبي داخل المستشفى، إلى جانب النقص في المستلزمات الطبية الضرورية، الأمر الذي يؤثر سلبًا على جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.

 طلب إحاطة بشأن سوء الإدارة داخل مستشفى التبين المركزي 

وأشار إلى وجود شكاوى متكررة من سوء معاملة المرضى وذويهم، والتعامل معهم بعجرفة وتعالٍ، فضلًا عن رصد عدد من المخالفات داخل المستشفى، خاصة فيما يتعلق بأقسام الطوارئ والرعاية، مؤكدًا أن هناك حالات من التماطل والتباطؤ في تقديم الإسعافات والخدمات الطبية العاجلة للمرضى.

ومن المقرر أن تستمع اللجنة إلى ردود الجهات المعنية والمسؤولين بوزارة الصحة بشأن ما ورد بطلب الإحاطة، والوقوف على حقيقة الأوضاع داخل المستشفى، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان تقديم خدمة صحية لائقة للمواطنين.

عيد حماد مجلس النواب البرلمان مستشفى التبين المركزي

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