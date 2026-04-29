بالأسلحة البيضاء والزجاجات.. إصابة خمسة أشخاص في مشاجرة بالدقهلية

أصيب 5 أشخاص بإصابات متفرقة إثر وقوع مشاجرة بالأسلحة البيضاء والزجاجات بقرية برج النور بمحافظة الدقهلية

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بإصابة 5 أشخاص بإصابات متفرقة إثر وقوع مشاجرة بقرية برج النور.



انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة وتبين إصابة 5 أشخاص إثر اعتداء من آخرين بزجاجات وسك.ين

حيث أصيب كلا من

عبدالفتاح عبد السميع عبدالفتاح 24عاما بكدمة بفروة الرأس ؛مصطفي عيد محمد19 عاما بجرح قطعي بفروة الرأس ؛ محمود محمد أحمد 15 عاما بجرح قطعي باليد اليمني

كما اصيب أحمد عبد السميع عبدالفتاح17 عاما بجرح قطعي بفروة الرأس ومجدي ياسر السيد 14 عاما بجرح قطعي بالقدم اليمني

تم نقل المصابين إلى مستشفى ميت غمر وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.