الداخلية تكشف تفاصيل نقل شخص لعمود كهرباء بالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص حال قيامه بنقل عمود كهرباء على عربة تجرها دابة ووضعه أمام أحد المنازل بالدقهلية.

بالفحص أمكن تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة السنبلاوين) وبسؤاله قرر بقيامه بالتوجه للجهة المختصة وقدم طلبا للحصول على عمود إنارة أمام منزله ، وعقب استلامه قام بنقله أمام منزله لحين حضور أحد مختصى الشركة لتركيبه، وقدم إيصالى سداد قيمة عمود الإنارة ورسوم تركيبه.. وبسؤال مندوب الجهة أيد ما سبق.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.