قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قصة انفجار تكييف محكمة الإسكندرية| سيدة تفارق الحياة وطفلتها تنجو بأعجوبة.. وشهود يتحدثون
توابع زلزال بيراميدز.. الأهلي يطالب توروب بالرحيل والدانماركي يرفض
بتوجيهات الرئيس السيسي.. ثورة زراعية لتأمين غذاء المصريين وحق الأجيال القادمة ودعم الصادرات
مراسل القاهرة الإخبارية: غارة إسرائيلية تستهدف بلدة الطيري جنوبي لبنان
سامح الشاذلي: كأس مصر للسباحة بالزعانف محطة رئيسية لاختيار منتخب الفراعنة للبطولات الدولية
إيران.. مصرع شرطي وإصابة 3 في إطلاق نار على دورية بزاهدان
الأرصاد الإسرائيلية تحذّر: فيضانات مدمّرة قد تضرب جنوب البلاد خلال ساعات
البطيخ سليم محدش يقلق.. نصائح عاجلة للمواطنين
هل يقترب الدولار من كسر حاجز الـ 53 جنيهًا؟ سعر الدولار صباح اليوم في البنوك
حقيقة "البطيخ المسرطن" في الأسواق.. مسؤول يرد
استجابة لشكاوى المواطنين.. إعادة فتح خليج الوراورة وعودة مياه الري للأراضي بالإسماعيلية
رئيسة المفوضية الأوروبية: حان الوقت لاستقلال أوروبا في مجال الطاقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الدقهلية.. جراحة دقيقة لعلاج ناسور جلدي بالوجه وإزالة عدوى مزمنة بمستشفى شربين

فريق طبي
فريق طبي
همت الحسينى

نجح الفريق الطبي بقسم جراحة الوجه والفكين والجمجمة بمستشفى شربين المركزي بالدقهلية في التعامل مع حالة معقدة لمريض يعاني من التهاب صديدي مزمن وناسور جلدي نشط بالوجه، وذلك بعد مرور عام على إجراء جراحة تثبيت كسور سابقة.
وأوضحت الفحوصات الإكلينيكية والأشعة المقطعية وجود فشل في الشريحة والمسامير، إلى جانب عدوى مزمنة بالعظام أدت إلى تكوّن ناسور ممتد للجلد، ما استدعى تدخلًا جراحيًا دقيقًا للتعامل مع مصدر العدوى وإعادة تأهيل المنطقة المصابة.
وقد تم إجراء التدخل الجراحي على مرحلتين خلال نفس الجلسة، حيث شملت المرحلة الأولى إزالة الشريحة والمسامير بالكامل، مع استئصال الأنسجة المصابة لضمان القضاء على بؤرة العدوى، بينما تضمنت المرحلة الثانية إعادة بناء العيب الجراحي باستخدام تقنية تجميلية متقدمة، بما يحقق أفضل نتيجة وظيفية وشكلية للمريض.


وساهمت هذه التقنية في غلق العيب دون شد زائد على الجلد، مع تحسين شكل الندبة وتقليل فرص حدوث انكماش، بما يتماشى مع المعايير الحديثة في جراحات الوجه والفكين.
وضم الفريق الطبي الدكتور أحمد معتمد عامر، استشاري أول ورئيس قسم جراحة الوجه والفكين والجمجمة، بمشاركة نواب القسم، إلى جانب الدكتور محمد توكل، والدكتور أحمد عبد الهادي، أطباء مقيمي جراحة الوجه والفكين. كما شارك في فريق التخدير الدكتور حمدي سرور، أخصائي التخدير،  هالة، فني التخدير، إلى جانب فريق تمريض العمليات  لواحظ جمال، وتحت إشراف  نادية عبد العظيم،  ربيعة غنيم، وبمشاركة مشرفات القسم وتمريض القسم.
وبرعاية الدكتور عمرو جلال، مدير المستشفى، في إطار حرص المستشفى على تقديم خدمات جراحية متقدمة والتعامل مع الحالات الدقيقة والمعقدة.
واشاد  الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، جهود الفريق الطبي، مشيدًا بكفاءتهم في إدارة مثل هذه الحالات، ومؤكدًا استمرار دعم المديرية لتطوير التخصصات الجراحية الدقيقة داخل مستشفيات المحافظة.

الدقهليه صحة شربين مركزى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دواجن بيضاء

15 جنيهًا دفعة واحدة .. مُفاجأة في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

دواجن بيضاء

7 جنيهات في الكيلو.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

اليخت نورد

يضم مهبطين للطائرات وسينما .. أسرار يخت «نورد» الذي عبر هرمز دون اعتراض من إيران وأمريكا

مشغولات ذهبية

دون الـ 6000 جنيه .. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر اليوم الأربعاء

الإعلامي أسامة كمال

أسامة كمال: السعودية تتجاهل تحذيرات أمريكا بشأن موسم الحج

جنيهات ذهب

بفارق 880 جنيهًا .. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب الآن بمصر

الدولار

ارتفاعات مُتتالية .. صعود أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك

بسمة وهبة

بسمة وهبة : ليه الناس ما قالتش إنها خفت قبل وفاة ضياء العوضي

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

تصعيد إسرائيلي في جنوب لبنان: تدمير أنفاق وبنية تحتية واشتباكات ميدانية

حماس

حماس : الشعب الفلسطيني لن ترهبه جرائم الاحتلال ووحشية المستوطنين

الجيش الأوكراني

البنتاجون يحجب 400 مليون دولار أقرها الكونجرس كمساعدات لأوكرانيا

بالصور

وزيرة التنمية المحلية: حزمة إجراءات لتطوير المحميات الطبيعية بجنوب سيناء

صوة من اجتماع وزيرة التنمية المحلية والبيئة
صوة من اجتماع وزيرة التنمية المحلية والبيئة
صوة من اجتماع وزيرة التنمية المحلية والبيئة

فستان لافت.. داليا مصطفى تخطف الأنظار أحدث ظهور لها

داليا مصطفى
داليا مصطفى
داليا مصطفى

وزير الري: منحة فرنسية لمشروع "التحكم الآلي في تشغيل قناطر الدلتا"

وزير الري يبحث تعزيز التعاون في مجال إدارة الموارد المائية مع السفير الفرنسي
وزير الري يبحث تعزيز التعاون في مجال إدارة الموارد المائية مع السفير الفرنسي
وزير الري يبحث تعزيز التعاون في مجال إدارة الموارد المائية مع السفير الفرنسي

ليلى علوي تبهر متابعيها بإطلالة شبابية

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : فتاة الصدفة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخليج الجديد ومقترح إيران

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : أربعون عاماً من الرصد .. والعرب في قلب الإعصار

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: الشرق الأوسط على حافة الاشتعال… ومصر تتحرك بالعقل لا بالصوت

المزيد