الدقهلية.. جراحة دقيقة لعلاج ناسور جلدي بالوجه وإزالة عدوى مزمنة بمستشفى شربين

نجح الفريق الطبي بقسم جراحة الوجه والفكين والجمجمة بمستشفى شربين المركزي بالدقهلية في التعامل مع حالة معقدة لمريض يعاني من التهاب صديدي مزمن وناسور جلدي نشط بالوجه، وذلك بعد مرور عام على إجراء جراحة تثبيت كسور سابقة.

وأوضحت الفحوصات الإكلينيكية والأشعة المقطعية وجود فشل في الشريحة والمسامير، إلى جانب عدوى مزمنة بالعظام أدت إلى تكوّن ناسور ممتد للجلد، ما استدعى تدخلًا جراحيًا دقيقًا للتعامل مع مصدر العدوى وإعادة تأهيل المنطقة المصابة.

وقد تم إجراء التدخل الجراحي على مرحلتين خلال نفس الجلسة، حيث شملت المرحلة الأولى إزالة الشريحة والمسامير بالكامل، مع استئصال الأنسجة المصابة لضمان القضاء على بؤرة العدوى، بينما تضمنت المرحلة الثانية إعادة بناء العيب الجراحي باستخدام تقنية تجميلية متقدمة، بما يحقق أفضل نتيجة وظيفية وشكلية للمريض.



وساهمت هذه التقنية في غلق العيب دون شد زائد على الجلد، مع تحسين شكل الندبة وتقليل فرص حدوث انكماش، بما يتماشى مع المعايير الحديثة في جراحات الوجه والفكين.

وضم الفريق الطبي الدكتور أحمد معتمد عامر، استشاري أول ورئيس قسم جراحة الوجه والفكين والجمجمة، بمشاركة نواب القسم، إلى جانب الدكتور محمد توكل، والدكتور أحمد عبد الهادي، أطباء مقيمي جراحة الوجه والفكين. كما شارك في فريق التخدير الدكتور حمدي سرور، أخصائي التخدير، هالة، فني التخدير، إلى جانب فريق تمريض العمليات لواحظ جمال، وتحت إشراف نادية عبد العظيم، ربيعة غنيم، وبمشاركة مشرفات القسم وتمريض القسم.

وبرعاية الدكتور عمرو جلال، مدير المستشفى، في إطار حرص المستشفى على تقديم خدمات جراحية متقدمة والتعامل مع الحالات الدقيقة والمعقدة.

واشاد الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، جهود الفريق الطبي، مشيدًا بكفاءتهم في إدارة مثل هذه الحالات، ومؤكدًا استمرار دعم المديرية لتطوير التخصصات الجراحية الدقيقة داخل مستشفيات المحافظة.