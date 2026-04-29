إياد الشمباري.. جيش الاحتلال: اغتيال مسؤول الاستخبارات في حركة حماس

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن اغتيال مسؤول الاستخبارات في حركة حماس إياد الشمباري، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

في المقابل، تواصل إسرائيل تأكيدها أن عملياتها العسكرية في قطاع غزة تستهدف ما تصفه بالبنية التحتية العسكرية والعناصر القيادية في حركة حماس، في إطار الحرب المستمرة التي اندلعت عقب هجوم 7 أكتوبر، بينما تؤكد الحركة من جانبها أن العديد من القيادات والمقاتلين يستهدفون خلال ضربات تستهدف مناطق مدنية أو مكتظة بالسكان، وهو ما يزيد من تعقيد التحقق الميداني المستقل.

ويأتي تداول اسم حازم رامي علي عيدي في هذا السياق ضمن سلسلة من التقارير التي تتحدث عن استهداف قيادات ميدانية في الحركة خلال العمليات العسكرية المتواصلة، والتي تشهد تصعيدًا متقطعًا وتغيرًا في وتيرة المواجهات على الأرض.

من جانب آخر، تشير منظمات إنسانية وحقوقية إلى صعوبة التحقق الدقيق من هوية القتلى في ظل الظروف الميدانية المعقدة وانقطاع الاتصالات في بعض المناطق، ما يجعل العديد من الأسماء المتداولة في وسائل الإعلام بحاجة إلى تدقيق إضافي قبل تأكيدها بشكل نهائي.

وبين تضارب الروايات واستمرار العمليات العسكرية، يبقى المشهد في قطاع غزة مفتوحًا على مزيد من التطورات، في ظل غياب بيانات رسمية شاملة توضح الحصيلة النهائية أو السياق التفصيلي لمثل هذه الحوادث.