قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ألمانيا تتحرك بحذر نحو الخليج .. كاسحة ألغام بالمتوسط تمهيدًا لدور أمني محتمل في هرمز
إحنا واحد .. أحمد موسى : اللي يمس السعودية والإمارات يمس مصر
كاتب فلسطيني لـ صدى البلد : تصريحات الرئيس السيسي تؤكد دعم مصر الثابت لحقوق شعبنا
مران الزمالك .. تدريبات بدنية قوية للبدلاء والمستبعدين من مباراة بيراميدز
اعتداء صادم يضرب برايتون .. اتهام مصريين وإيراني في جريمة أخلاقية جماعية بإنجلترا
القطار الخفيف يعلن جدولًا جديدًا للتشغيل في عطلات نهاية الأسبوع
زعيم أكبر دولة عربية .. أحمد موسى : قادة أوروبا يستمعون إلى رؤية الرئيس السيسي للمنطقة
مفيدة شيحة: زفاف جماعي لـ150 فلسطينيًا في دير البلح وتؤكد: الأمل لا يزال حاضرًا
مش ابنها اللي مات معاها | صديقة ضحية قالب طوب المحلة تكشف تفاصيل الوفاة المأساوية .. خاص
فيه صحفيين تافهين | أحمد موسى : الرئيس السيسي لا يتجاهل الإعلام .. وقمة قبرص تناقش مصير العالم
أحمد موسى: مصر لبت كل ما طلب منها من الدول العربية الشقيقة
سلطنة عمان : تحرير سيناء محطة مفصلية عززت مفاهيم التوازن والاستقرار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

شارك في 7 أكتوبر | استشهاد قيادي بحماس .. وتضارب حول ملابسات مقتله

حماس
حماس
الخارجي

أفادت تقارير إعلامية متطابقة، نقلاً عن مصادر ميدانية في قطاع غزة، باستشهاد القيادي في حركة حماس حازم رامي علي عيدي، خلال تطورات ميدانية مرتبطة بالعمليات العسكرية الجارية في القطاع، دون صدور تأكيد رسمي مستقل من جميع الأطراف حول ملابسات الحدث حتى لحظة إعداد هذا التقرير.

وبحسب ما نقلته تلك المصادر، فإن عيدي يُعد من الشخصيات المرتبطة بالجناح العسكري للحركة، وقد أشارت بعض التقارير غير المؤكدة إلى أنه كان ضمن العناصر التي يُشتبه في مشاركتها في هجوم 7 أكتوبر 2023، الذي تُشير إليه مصادر متعددة باعتباره نقطة تحول كبرى في مسار التصعيد العسكري بين إسرائيل وحركة حماس، والمعروف في الأدبيات السياسية والعسكرية بـ هجوم 7 أكتوبر.

ولم تصدر حتى الآن بيانات تفصيلية من الجهات الرسمية في غزة أو من حركة حماس تؤكد طبيعة الدور الذي كان يلعبه القيادي المذكور، كما لم تُنشر رواية مستقلة مكتملة من طرف ثالث محايد توضح ظروف مقتله بشكل نهائي، ما يترك تفاصيل الحادثة في إطار الروايات الإعلامية الأولية المتداولة.

في المقابل، تواصل إسرائيل تأكيدها أن عملياتها العسكرية في قطاع غزة تستهدف ما تصفه بالبنية التحتية العسكرية والعناصر القيادية في حركة حماس، في إطار الحرب المستمرة التي اندلعت عقب هجوم 7 أكتوبر، بينما تؤكد الحركة من جانبها أن العديد من القيادات والمقاتلين يستهدفون خلال ضربات تستهدف مناطق مدنية أو مكتظة بالسكان، وهو ما يزيد من تعقيد التحقق الميداني المستقل.

ويأتي تداول اسم حازم رامي علي عيدي في هذا السياق ضمن سلسلة من التقارير التي تتحدث عن استهداف قيادات ميدانية في الحركة خلال العمليات العسكرية المتواصلة، والتي تشهد تصعيدًا متقطعًا وتغيرًا في وتيرة المواجهات على الأرض.

من جانب آخر، تشير منظمات إنسانية وحقوقية إلى صعوبة التحقق الدقيق من هوية القتلى في ظل الظروف الميدانية المعقدة وانقطاع الاتصالات في بعض المناطق، ما يجعل العديد من الأسماء المتداولة في وسائل الإعلام بحاجة إلى تدقيق إضافي قبل تأكيدها بشكل نهائي.

وبين تضارب الروايات واستمرار العمليات العسكرية، يبقى المشهد في قطاع غزة مفتوحًا على مزيد من التطورات، في ظل غياب بيانات رسمية شاملة توضح الحصيلة النهائية أو السياق التفصيلي لمثل هذه الحوادث.

قطاع غزة حركة حماس حازم رامي الجناح العسكري إسرائيل هجوم 7 أكتوبر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتنياهو

ورم ⁠خبيث.. نتنياهو يكشف إصابته بسرطان البروستاتا وشفاءه

600 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

600 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

الخطوبة

"الدهب هيروح عليك لو فسخت".. مشروع قانون جديد ينظم الخطوبة لأول مرة

أسعار الطماطم

بعد موجة الارتفاع.. الزراعة تكشف سبب جنون أسعار الطماطم وموعد التراجع

أعلى شهادات ادخار في البنوك

أعلى عائد شهري بالبنوك 2026 .. مقارنة بين أفضل 3 شهادات ادخارية في مصر

صورة أرشيفية

فيلم «حملة فريزر».. فرنسا تحقق في فضيحة تلاعب بالطقس من أجل الربح

صورة من الفندق

واقعة مثيرة للجدل .. إيقاف موظف مصري عن العمل في فندق بالسعودية وإحالته للتحقيق

الأرصاد

موجة حارة تضرب مصر مؤقتًا.. ارتفاع كبير في الحرارة يعقبه انخفاض مفاجئ

ترشيحاتنا

قيمة كبيرة لنا .. سفير السودان يهنئ الشعب المصري بذكرى تحرير سيناء

حماس

شارك في 7 أكتوبر | استشهاد قيادي بحماس .. وتضارب حول ملابسات مقتله

بالصور

الشهيد رقيب عمرو أسامة عليوة
الشهيد رقيب عمرو أسامة عليوة
الشهيد رقيب عمرو أسامة عليوة

نتنياهو
نتنياهو
نتنياهو

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

المجني عليه
المجني عليه
المجني عليه

فيديو

مسلم

الشهيد رقيب عمرو أسامة عليوة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إبراهيم النجار

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

الدكتور محمد المهدي يكتب

وائل الغول

المزيد