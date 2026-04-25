شارك في 7 أكتوبر | استشهاد قيادي بحماس .. وتضارب حول ملابسات مقتله

أفادت تقارير إعلامية متطابقة، نقلاً عن مصادر ميدانية في قطاع غزة، باستشهاد القيادي في حركة حماس حازم رامي علي عيدي، خلال تطورات ميدانية مرتبطة بالعمليات العسكرية الجارية في القطاع، دون صدور تأكيد رسمي مستقل من جميع الأطراف حول ملابسات الحدث حتى لحظة إعداد هذا التقرير.

وبحسب ما نقلته تلك المصادر، فإن عيدي يُعد من الشخصيات المرتبطة بالجناح العسكري للحركة، وقد أشارت بعض التقارير غير المؤكدة إلى أنه كان ضمن العناصر التي يُشتبه في مشاركتها في هجوم 7 أكتوبر 2023، الذي تُشير إليه مصادر متعددة باعتباره نقطة تحول كبرى في مسار التصعيد العسكري بين إسرائيل وحركة حماس، والمعروف في الأدبيات السياسية والعسكرية بـ هجوم 7 أكتوبر.

ولم تصدر حتى الآن بيانات تفصيلية من الجهات الرسمية في غزة أو من حركة حماس تؤكد طبيعة الدور الذي كان يلعبه القيادي المذكور، كما لم تُنشر رواية مستقلة مكتملة من طرف ثالث محايد توضح ظروف مقتله بشكل نهائي، ما يترك تفاصيل الحادثة في إطار الروايات الإعلامية الأولية المتداولة.

في المقابل، تواصل إسرائيل تأكيدها أن عملياتها العسكرية في قطاع غزة تستهدف ما تصفه بالبنية التحتية العسكرية والعناصر القيادية في حركة حماس، في إطار الحرب المستمرة التي اندلعت عقب هجوم 7 أكتوبر، بينما تؤكد الحركة من جانبها أن العديد من القيادات والمقاتلين يستهدفون خلال ضربات تستهدف مناطق مدنية أو مكتظة بالسكان، وهو ما يزيد من تعقيد التحقق الميداني المستقل.

ويأتي تداول اسم حازم رامي علي عيدي في هذا السياق ضمن سلسلة من التقارير التي تتحدث عن استهداف قيادات ميدانية في الحركة خلال العمليات العسكرية المتواصلة، والتي تشهد تصعيدًا متقطعًا وتغيرًا في وتيرة المواجهات على الأرض.

من جانب آخر، تشير منظمات إنسانية وحقوقية إلى صعوبة التحقق الدقيق من هوية القتلى في ظل الظروف الميدانية المعقدة وانقطاع الاتصالات في بعض المناطق، ما يجعل العديد من الأسماء المتداولة في وسائل الإعلام بحاجة إلى تدقيق إضافي قبل تأكيدها بشكل نهائي.

وبين تضارب الروايات واستمرار العمليات العسكرية، يبقى المشهد في قطاع غزة مفتوحًا على مزيد من التطورات، في ظل غياب بيانات رسمية شاملة توضح الحصيلة النهائية أو السياق التفصيلي لمثل هذه الحوادث.