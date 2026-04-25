قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ماكرون يدعو إلى إحلال السلام والحفاظ على وقف إطلاق النار بالشرق الأوسط
مصدر باكستاني: عراقجي قدم مطالب طهران وتحفظاتها بشأن الشروط الأمريكية لإسلام آباد
قوة وحكمة وإرادة صلبة.. رسائل الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى تحرير سيناء
على الربابة بغني.. الاتحاد الأوروبي يهنئ مصر بعيد تحرير سيناء
الصحة: تدريب الصيادلة على تقديم المشورة الأسرية
مصر تحتفل بأعياد تحرير سيناء.. سويلم: مشروعات كبرى في مجال الري لتنمية سيناء
ورم ⁠خبيث.. نتنياهو يكشف إصابته بسرطان البروستاتا وشفاءه
تحت شعار وحدة الأمة.. أول قافلة من الحجاج الإيرانيين تتوجه إلى بيت الله الحرام
حبيت الإنشاد من صغري بسبب إذاعة القرآن.. طالبة أزهرية تحصد لقب «منشد مصر 2026»
لغز اجتماع الـ5 ساعات.. ماذا حدث بين عراقجي ومنير في إسلام أباد قبل نوم ترامب؟
عماد عوض: سيناء تخوض حرب التنمية.. و721 ألف فدان جاهزة للزراعة
ابنة شقيق ترامب تحذر من “أعراض خرف” يعاني منها رئيس أمريكا.. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

فيلم «حملة فريزر».. فرنسا تحقق في فضيحة تلاعب بالطقس من أجل الربح

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
نوال السيد

على خطى سيناريو فيلم “حملة فريزر” المصري، فتحت السلطات الفرنسية تحقيقاً رسمياً في واقعة مثيرة للجدل تتعلق بشبهة التلاعب في بيانات الطقس داخل أحد أهم المطارات الأوروبية، في قضية تربط بين التكنولوجيا، والمراهنات الرقمية، واحتمالات التلاعب بالبيانات لتحقيق أرباح مالية، بحسب تقرير نشرته شبكة “سي إن إن” الأمريكية.

وتدور التحقيقات حول جهاز استشعار درجات الحرارة في مطار شارل ديجول بالعاصمة باريس، بعد تسجيل قراءات غير طبيعية تزامنت بشكل لافت مع رهانات ناجحة على منصة "بولي ماركت" (منصة مراهنات تنبؤية أمريكية).

قفزات حرارية مريبة.. وأرباح سريعة من المراهنات

بحسب بيانات "هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية"، فقد تم رصد حالتين منفصلتين خلال شهر أبريل شهدتا ارتفاعاً مفاجئاً في درجات الحرارة المسجلة داخل المطار.

في الواقعة الأولى، يوم 6 أبريل، قفزت درجة الحرارة فجأة إلى 22 درجة مئوية، رغم أن متوسط درجات الحرارة طوال اليوم لم يتجاوز 18 درجة. 

وبعد ساعات، تراجعت القراءة إلى المعدلات الطبيعية.

هذا الارتفاع غير المبرر لفت انتباه جمعية "إنفو كليما"، جمعية فرنسية غير ربحية متخصصة في شئون المناخ، التي رصدت التناقض وأبلغت الجهات المختصة. 

لكن المفاجأة كانت أن أحد مستخدمي منصة "بولي ماركت" كان قد راهن مسبقاً على وصول درجة الحرارة إلى 22 درجة، ليحقق ربحاً قدره 14 ألف دولار.

تكرر السيناريو بعد تسعة أيام، في 15 أبريل، حين سجل الجهاز نفس الرقم — 22 درجة مئوية — بفارق أربع درجات عن اليوم السابق، ما منح مستخدماً آخر أرباحاً بلغت 20 ألف دولار.

هذه المصادفات المتكررة دفعت خبراء ومهتمين بالمناخ إلى التشكيك في مصداقية البيانات، وفتح باب التكهنات حول احتمال التلاعب المتعمد في جهاز القياس.

“مجفف شعر” أم جريمة رقمية؟

مع تصاعد الشكوك، تقدمت "هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية" بشكوى رسمية إلى شرطة المطار، تتهم فيها بوقوع "عبث في نظام معالجة بيانات آلي". وقد بدأت بالفعل تحقيقات للكشف عن ملابسات الحادث.

ومن بين الفرضيات التي طرحت، ما تم تداوله في أوساط المهتمين بالمناخ، بأن شخصاً قد يكون استخدم جهازاً بسيطاً مثل مجفف شعر يعمل بالبطارية لتسخين المستشعر مؤقتاً، ما أدى إلى تسجيل قراءات مضللة.

ورغم أن هذه الفرضية لم تثبت بعد، فإنها تطرح تساؤلات خطيرة حول مدى سهولة اختراق أو التلاعب بأجهزة حساسة تعتمد عليها مؤسسات رسمية في جمع البيانات.

القضية لا تقف عند حدود التلاعب المحلي، بل تمتد إلى عالم المراهنات الرقمية، حيث تتيح منصة "بولي ماركت" للمستخدمين الرهان على أحداث مستقبلية، مثل درجات الحرارة أو التطورات السياسية والعسكرية.

وليست هذه المرة الأولى التي تثار فيها شبهات حول المنصة، إذ كشفت تحقيقات سابقة عن تحقيق أحد المتداولين أرباحاً ضخمة قاربت مليون دولار عبر توقع تحركات عسكرية أمريكية وإسرائيلية ضد إيران، ما أثار مخاوف من احتمال استغلال معلومات داخلية.

فرنسا شارل ديغول باريس بولي ماركت الطقس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مسلم وطليقته

مسلم ينشر مستندات نفقة ابنه: بدفع 180 ألف كل 5 شهور

سعر البيض

هبوط جديد في الأسعار.. كم سجلت أسعار كرتونة البيض اليوم؟

بيراميدز

بيراميدز يستعد لمواجهة الأهلي في غياب 7 لاعبين قبل قمة الدوري

وفاة شاب وفتاة بالمحلة

وفاة فتاة وشاب إثر سقوط أجزاء من عمارة سكنية تحت الإنشاء بالمحلة

أسعار الطماطم

بعد موجة الارتفاع.. الزراعة تكشف سبب جنون أسعار الطماطم وموعد التراجع

دعاء الفرج

دعاء الفرج مكتوب.. أفضل الأدعية بعد صلاة الفجر المستجابة لتفريج الهموم

علم مصر

مصر تدين الهجوم الذي استهدف مراكز حدودية بدولة الكويت الشقيقة

أسعار السلع الغذائية

زيادة أسعار السكر والزيوت بالأسواق اليوم السبت 25-4-2026

ترشيحاتنا

هاني شاكر

انتقد رئيس الجالية.. طارق الشناوي: لايحق لأحد الحديث عن حالة هاني شاكر

شمس البارودي

حكايات من زمن جميل.. شمس البارودي تكشف تفاصيل مؤثرة عن علاقتها بجدها الراحل

فيلم برشامة

إيرادات الأفلام.. برشامة في الصدارة وصراع بين مالك والفيشاوي

بالصور

بدون إتلاف القماش.. طرق إزالة بقع العرق من الملابس البيضاء والسوداء

خلطات طبيعية تزيل بقع العرق من الملابس البيضاء والسوداء
خلطات طبيعية تزيل بقع العرق من الملابس البيضاء والسوداء
خلطات طبيعية تزيل بقع العرق من الملابس البيضاء والسوداء

بي واي دي تكشف عن Formula X الكهربائية بقوة 1000 حصان

BYD
BYD
BYD

ابنة شقيق ترامب تحذر من “أعراض خرف” يعاني منها رئيس أمريكا.. صور

ماري ترامب
ماري ترامب
ماري ترامب

ماذا يحدث للجسم عند التوقف نهائيا عن تناول الخبر بالدقيق الأبيض؟

لماذا قد يؤثر الخبز على الصحة؟
لماذا قد يؤثر الخبز على الصحة؟
لماذا قد يؤثر الخبز على الصحة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان وإسرائيل.. ضرورات تبيح المفاوضات!

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: عيد تحرير سيناء.. من دلالات التحرير ومعادلات القوة المعاصرة

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

المزيد