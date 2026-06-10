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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يطالب بسرعة إزالة أى مخالفات بناء أو تعديات على الأراضى

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
محمد عبد الفتاح

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان من خلال أجهزة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، جهود الوحدات المحلية فى إزالة التعديات سواء بالبناء أو الزراعة ضمن أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ 29، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات المختصة.

ويأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتكثيف الجهود لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة. 

إجراءات الرادعة حيال المخالفين

وشدد محافظ أسوان على أهمية سرعة التدخل لإزالة أى حالات تعدى سواء بالبناء المخالف أو على الأراضى الزراعية ، حفاظاً على حقوق الدولة ومنع عودة التعديات مرة أخرى ، مع إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.

وأكد أن ملف إزالة التعديات يعد من أهم الملفات التى يتم من خلالها تقييم أداء القيادات التنفيذية بالمحليات.

التنسيق التنفيذى والأمنى

وأشار المحافظ إلى أن أعمال الإزالة يتم تنفيذها فى إطار المتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وإشراف الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية، وبمتابعة الدكتور أسامة داود رزق نائب المحافظ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام، وبالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء عبد الله جلال مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسوان.

متابعة المستهدفات وتحقيق الإنجاز

وأوضح المهندس عمرو لاشين، أن أعمال الموجة تستهدف إزالة التعديات الواقعة على أراضى أملاك الدولة خارج منظومة التقنين، فضلاً عن إزالة حالات تعدى تم رصدها من خلال منظومة المتغيرات المكانية ، إلى جانب التعامل الفورى مع المخالفات المستجدة، بما يعكس كفاءة منظومة الرصد والمتابعة فى اكتشاف المخالفات والتصدى لها فى مهدها.

استمرار جهود إسترداد حق الدولة

ووجه عمرو لاشين بتكثيف الجهود الميدانية ورفع معدلات الأداء لتحقيق المستهدف من أعمال الإزالة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، للحفاظ على أراضى الدولة والأراضى الزراعية، ومنع أى محاولات للتعدى عليها، بما يسهم فى فرض هيبة القانون وتحقيق الإنضباط العمرانى ودعم جهود الدولة فى استرداد حقوقها.

وتواصل محافظة أسوان تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ 29 لإزالة التعديات على أراضى الدولة، من خلال المتابعة المستمرة والتنسيق بين مختلف الجهات التنفيذية والأمنية بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة وفرض سيادة القانون.

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