ثروت النصيري: ما حدث بـ 73 عبقرية في التخطيط وكفاءة بالتنفيذ

أكد اللواء محمد ثروت النصيري، أحد أبطال حرب أكتوبر من سلاح المشاة، ومستشار بالأكاديمية العسكرية، أن الانتصار في حرب أكتوبر جاء بناءً على خطة مميزة، وأن الخداع الاستراتيجي، والأمن القوي، والسرية، وعامل المفاجأة، كانت من أهم أسباب تحقيق النصر.



وأوضح أن ما تحقق كان عبقرية في التخطيط وكفاءة في التنفيذ، وأنه تم تحويل الأخطاء التي تعرض لها الجيش في الحروب السابقة إلى نقاط قوة، وتمكن الجيش من تدمير خط بارليف.



وأضاف، خلال تغطية خاصة بعنوان «سيناء شمس لا تغيب»، احتفالًا بعيد تحرير سيناء، مع الإعلامي مصعب العباسي، أنه كان ضمن سلاح المشاة، وأن هناك تحديات كبيرة واجهت الأبطال في حرب أكتوبر، لكن تم التغلب على جميع الصعاب.



ولفت إلى أن الرئيس الراحل محمد أنور السادات اتخذ قرارًا حاسمًا ومدروسًا لبدء الحرب، بعد وضع خطة استراتيجية قوية قائمة على المعلومات الدقيقة وحالة عالية من السرية.



وأشار إلى أن الخداع الاستراتيجي كان سببًا رئيسيًا في تحقيق النصر، وأن بدء الهجوم في الساعة الثانية ظهرًا كان عنصر مفاجأة مهم، إذ لم يكن هذا التوقيت متوقعًا في الحروب السابقة.