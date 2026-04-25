اللواء ثروت النصيري: شاركت في حرب 67 والهزيمة كانت بدون معركة

أكد اللواء محمد ثروت النصيري، أحد أبطال حرب أكتوبر من سلاح المشاة، ومستشار بالأكاديمية العسكرية، أنه شارك في ثلاث حروب، وهي حرب 67، وحرب الاستنزاف، وحرب أكتوبر 73.



وأضاف أحد أبطال حرب أكتوبر، خلال تغطية خاصة بعنوان «سيناء شمس لا تغيب»، احتفالًا بعيد تحرير سيناء، مع الإعلامي مصعب العباسي، أن الجيش المصري في حرب 67 لم يكن جاهزًا للحرب، ولم تكن هناك معلومات كافية عن العدو الذي يتم محاربته.



ولفت إلى أن الحرب في 67 لم يكن لها هدف استراتيجي واضح، ولم تكن هناك تفاصيل كافية عن العدو، وأن قرار الانسحاب لم يكن قرارًا مدروسًا، لأن قرار الانسحاب من أي حرب أو معركة يجب أن يكون وفق خطة.

الهزيمة كانت بدون معركة



وأشار إلى أن قرار الانسحاب في 67 تسبب في النكسة، وأن الهزيمة كانت بدون معركة، وأن الجيش لم يدخل في حرب فعلية.



وأوضح أن ذلك أعقبه قرار الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بالانسحاب، ثم تراجع بعد ذلك، ومن هناك بدأت عملية إعادة التنظيم والتأهيل للجيش.