شيرين : صحتي زي الفل وهفضل صغيرة .. وإحنا كويسين ببركة دعاء الناس

كشفت المطربة شيرين عبد الوهاب، تطورات حالتها الصحية، قائلة:"انا صحتي زي الفل وهفضل صغيرة "

وقالت شيرين في مداخلة هاتفية مع الاعلامي عمور اديب في برنامج “ الحكاية ” المذاع على قناة “ إم بي سي مصر ”، :" إحنا كويسين ببركة دعاء الناس ".

وأضافت شيرين :" الغناء بالنسبة لي مش شغل ده حياة فيه نجوم كتير على الساحة الفنية وفيه ناس بتقدم مواضيع مهمة للغاية".

وتابعت شيرين :" الذكاء الاصطناعي ده كارثة ودخل بشكل كبير في المجال الفني والموسيقي ولما حد بيعمل شغل بالذكاء الاصطناعي في مجالنا بيبقى باين إنه ذكاء اصطناعي ".

