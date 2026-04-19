يسري الفخراني يشيد بعودة شيرين عبد الوهاب.. تملأ فراغًا لا يسكنه إلا صوتها

علق الإعلامي يسري الفخراني على عودة الفنانة شيرين عبدالوهاب، بعد ظهورها في الاستوديو أثناء تسجيل أغنية جديدة مع عزيز الشافعي.، مؤكدًا أنها تمثل بالنسبة له ثلاثة أمور أساسية، أولها أنها تعود للحياة وتغير مسار نهاية مأساوية كانت متوقعة نتيجة تصرفات وصفها بالطائشة خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف في منشور عبر حسابه على موقع فيسبوك، أن الأمر الثاني يتمثل في أنها تملأ مساحة فنية فارغة لا يسكنها إلا صوت يتمتع بسحر ولمعان شيرين، مشيرًا إلى أن غيابها ترك فراغًا واضحًا في الساحة الغنائية.

وتابع الفخراني أن السبب الثالث لفرحته بعودتها هو أنها في كل الأحوال شخصية بسيطة وغير مؤذية إلا لنفسها، على عكس كثيرين لا يملكون حتى نصف موهبتها، مؤكدًا أن عودتها بتوقيع الشاعر والملحن عزيز الشافعي تمثل “عود أحمد” وبداية مبهجة.