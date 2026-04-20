محدش يركب وسيلة المواصلات دي | بيان عاجل من النقل للمواطنين
بعد قرار الحكومة.. موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026
تحميل ملف قنوات نايل سات 2026 للرسيفر بخطوات سهلة وآمنة
نادية مصطفي تواسي زوجه هاني شاكر :أعلم إن الإختبار صعب و لكن أعرف قوتك
صن داونز في ورطة بسبب ملعب مباراة نهائي دوري الأبطال
محامي ضياء العوضي : نعمل الآن على معرفة السبب الحقيقي للوفاة
تحذير عاجل من تسونامي جديد بعد زلزال اليابان اليوم.. ماذا سيحدث؟
احذر.. معلومات مضللة عن علاج الأمراض عبر السوشيال ميديا
جولة خليجية .. الشرع يزور السعودية ويلتقي ولي العهد
محلل سياسي : الميليشيات عقبة شائكة في ملف المفاوضات بين إيران وأمريكا
مفاجآت في ملف مفاوضات إيران وأمريكا .. سعيد : اتفاق محتمل شبيه بـ2015
عبد المنعم سعيد : ترامب مضطرب ويقود قراراته دون فريق دعم سياسي .. فيديو
الإشراف العام
شيرين عبد الوهاب تتعافي وتعود للجمهور بأغاني جديدة.. فيديو

البهى عمرو

 تصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، مؤشرات البحث خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك بعد انتشار أخبار تفيد بعودتها إلى الساحة الفنية من خلال طرح أغاني جديدة لجمهورها، عقب فترة من الابتعاد بسبب ظروف نفسية وشخصية.

وأكد طارق مرتضى، المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية، أن الفنانة شيرين عبد الوهاب تُعد واحدة من الرموز الكبيرة وصاحبة الصوت المميز، وأن الجمهور كان حزينًا بسبب الظروف الشخصية التي مرت بها، معلقًا: "لن نتحدث عن الأمور الشخصية، والتي نُشر منها الكثير وكان غير صحيح".

وأضاف مرتضى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية روان أبو العينين وسارة مجدي في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الجميع يفتخر بشيرين، وأن من الأخبار السارة أنها تستعد للعودة بمجموعة من الأغاني.

ولفت إلى أن شيرين خامة لن تتكرر، وتمتلك موهبة كبيرة، مطالبًا بعدم الإساءة إلى رموز الفن مثل شيرين وأنغام وهاني شاكر من خلال الأخبار غير الصحيحة.

وتابع أن شيرين ابتعدت لظروف شخصية، لكنها فنانة كبيرة، وتمتلك موهبة مميزة، وأنها ستعود للغناء بعد تجاوز هذه الظروف.

وأوضح أن شيرين قيمة فنية كبيرة، وأنها مرت بأزمات مشابهة وعادت من جديد بقوة، مشيرًا إلى أنها لم تختفِ، لكنها إنسانة مثل أي شخص قد يمر بظروف ويحتاج إلى فترات راحة.


كما أثار الملحن عزيز الشافعي تفاعلًا واسعًا بعد مشاركته فيديو جديد من داخل الاستوديو خلال تسجيل الفنانة شيرين عبد الوهاب لأحدث أغانيه عبر حسابه على انستجرام ، وذلك بعد فترة غياب عن الساحة الغنائية .

وكتب عزيز الشافعي على الفيديو ،معلقا: “انتوا كمان وحشتوها جدا جدا”.

وكانت تصدرت شيرين عبد الوهاب حديث مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا ، بعد تداول مقطع صوتي نسب إليها وقيل إنه جزء من أعمالها الغنائية الجديدة، رغم أنها لم تعلن عن أي إصدار عبر حساباتها الرسمية.

وأثار المقطع حالة من الجدل بين الجمهور، حيث انقسمت الآراء إلى فريق رأى فيه مؤشراً على عودتها الفنية المنتظرة، بينما شكك آخرون في صحته، مرجحين أن يكون مُنتجًا باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وليس بصوتها الحقيقي.

وفي سياق مختلف، خطفت شيرين الأنظار خلال احتفالات عيد الفطر، بعدما نشرت صورة تجمعها بابنتها مريم، في ظهور نادر جمعهما عبر السوشيال ميديا بعد فترة من الغياب. وحرصت على تهنئة جمهورها بالمناسبة، مؤكدة أن العيد هذا العام يحمل طابعًا خاصًا بالنسبة لها، في ظل وجود عائلتها إلى جانبها، ومشددة على أن اللحظات العائلية تمثل الأهم في حياتها.

وقد لاقت الصورة تفاعلاً واسعًا، وتصدرت محركات البحث، خاصة مع قلة ظهور الفنانة إعلاميًا في الفترة الأخيرة، ما زاد من اهتمام الجمهور بكل ما يتعلق بأخبارها.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة عيد العمال 2026

موعد إجازة عيد العمال 2026.. هل يتم ترحيلها بدلًا من الجمعة؟

الأرصاد

فصل التقلبات الجوية.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة تبدأ الساعة 4 فجرًا

البانيه

سعر البانيه يفاجئ المستهلكين اليوم الإثنين 20 أبريل 2026

سعر الذهب

600 جنيه تراجعاً عن القمة.. مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

التوقيت الصيفي 2026

قدم ساعتك 60 دقيقة إلى 1 صباحا.. موعد التوقيت الصيفي 2026 رسميًا

وزير التربية والتعليم

10 قرارات عاجلة من التعليم بشأن امتحانات الترم الثاني 2026 بالمدارس

إمام عاشور

بـ آية قرآنية.. إمام عاشور يثير الجدل عبر انستجرام

ما حكم ارتداء المرأة للنقاب

ما حكم ارتداء المرأة للنقاب؟.. الإفتاء توضح آراء العلماء فيه

ترشيحاتنا

ارشيفية

إصابة شخصين في انفجار أنبوبة داخل مصنع ورق بـ6 أكتوبر

المتهم

بسبب أولوية المرور .. القبض على المتهم بضرب آخر بالقاهرة

المتهم

القبض على شخص استعرض بسيارته فى حفل زفاف بالبحيرة

بالصور

مع غزو الذباب .. كيف تمنعه من دخول منزلك بدون وصفات ولا مبيدات

الذباب
الذباب
الذباب

غزو الذباب يضرب القاهرة .. اللاصق القاتل يخلصك منه نهائيا ويشل حركته

لاصق الذباب
لاصق الذباب
لاصق الذباب

من أعلى الأصوات.. فرح الزاهد تعرض تجربة إنسانية في مهرجان أسوان

فرح الزاهد
فرح الزاهد
فرح الزاهد

عمرو عاطف : حورية فرغلي تقدم استعراضات كثيرة في سندريلا رادوبي

مسرحية سندريلا المصرية
مسرحية سندريلا المصرية
مسرحية سندريلا المصرية

فيديو

ابنة علي الحجار

بيطلب تبرعات على رقمي.. ابنة علي الحجار تحذر من انتحال شخصيتها

شبيه أفيخاي أدرعي

أمه طردته والناس بتخاف منه.. شبيه أفيخاي أدرعي يرعب المواطنين في لبنان

أغنية سطلانة Malcolm in the Middle

أغنية سطلانة تتصدر التريند بعد ظهورها في مسلسل أميركي

خطف رضيعة الحسين

5000 كاميرا و13 وسيلة هروب.. كشف لغز خــطـ.ـف رضيعة الحسين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: هرمز.. المضيق الحائر بين الفتح والإغلاق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الإقامة المنفردة للنساء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: علام

المزيد