شيرين عبد الوهاب تتعافي وتعود للجمهور بأغاني جديدة.. فيديو

تصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، مؤشرات البحث خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك بعد انتشار أخبار تفيد بعودتها إلى الساحة الفنية من خلال طرح أغاني جديدة لجمهورها، عقب فترة من الابتعاد بسبب ظروف نفسية وشخصية.

وأكد طارق مرتضى، المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية، أن الفنانة شيرين عبد الوهاب تُعد واحدة من الرموز الكبيرة وصاحبة الصوت المميز، وأن الجمهور كان حزينًا بسبب الظروف الشخصية التي مرت بها، معلقًا: "لن نتحدث عن الأمور الشخصية، والتي نُشر منها الكثير وكان غير صحيح".

وأضاف مرتضى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية روان أبو العينين وسارة مجدي في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الجميع يفتخر بشيرين، وأن من الأخبار السارة أنها تستعد للعودة بمجموعة من الأغاني.

ولفت إلى أن شيرين خامة لن تتكرر، وتمتلك موهبة كبيرة، مطالبًا بعدم الإساءة إلى رموز الفن مثل شيرين وأنغام وهاني شاكر من خلال الأخبار غير الصحيحة.

وتابع أن شيرين ابتعدت لظروف شخصية، لكنها فنانة كبيرة، وتمتلك موهبة مميزة، وأنها ستعود للغناء بعد تجاوز هذه الظروف.

وأوضح أن شيرين قيمة فنية كبيرة، وأنها مرت بأزمات مشابهة وعادت من جديد بقوة، مشيرًا إلى أنها لم تختفِ، لكنها إنسانة مثل أي شخص قد يمر بظروف ويحتاج إلى فترات راحة.



كما أثار الملحن عزيز الشافعي تفاعلًا واسعًا بعد مشاركته فيديو جديد من داخل الاستوديو خلال تسجيل الفنانة شيرين عبد الوهاب لأحدث أغانيه عبر حسابه على انستجرام ، وذلك بعد فترة غياب عن الساحة الغنائية .

وكتب عزيز الشافعي على الفيديو ،معلقا: “انتوا كمان وحشتوها جدا جدا”.

وكانت تصدرت شيرين عبد الوهاب حديث مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا ، بعد تداول مقطع صوتي نسب إليها وقيل إنه جزء من أعمالها الغنائية الجديدة، رغم أنها لم تعلن عن أي إصدار عبر حساباتها الرسمية.

وأثار المقطع حالة من الجدل بين الجمهور، حيث انقسمت الآراء إلى فريق رأى فيه مؤشراً على عودتها الفنية المنتظرة، بينما شكك آخرون في صحته، مرجحين أن يكون مُنتجًا باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وليس بصوتها الحقيقي.

وفي سياق مختلف، خطفت شيرين الأنظار خلال احتفالات عيد الفطر، بعدما نشرت صورة تجمعها بابنتها مريم، في ظهور نادر جمعهما عبر السوشيال ميديا بعد فترة من الغياب. وحرصت على تهنئة جمهورها بالمناسبة، مؤكدة أن العيد هذا العام يحمل طابعًا خاصًا بالنسبة لها، في ظل وجود عائلتها إلى جانبها، ومشددة على أن اللحظات العائلية تمثل الأهم في حياتها.

وقد لاقت الصورة تفاعلاً واسعًا، وتصدرت محركات البحث، خاصة مع قلة ظهور الفنانة إعلاميًا في الفترة الأخيرة، ما زاد من اهتمام الجمهور بكل ما يتعلق بأخبارها.