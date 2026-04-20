زي أي إنسان | انفعال متحدث الموسيقيين بسبب خبر مثير عن شيرين

أكد طارق مرتضى، المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية، أن الفنانة شيرين عبد الوهاب تُعد واحدة من الرموز الكبيرة وصاحبة الصوت المميز، وأن الجمهور كان حزينًا بسبب الظروف الشخصية التي مرت بها، معلقًا: "لن نتحدث عن الأمور الشخصية، والتي نُشر منها الكثير وكان غير صحيح".

وأضاف مرتضى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية روان أبو العينين وسارة مجدي في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الجميع يفتخر بشيرين، وأن من الأخبار السارة أنها تستعد للعودة بمجموعة من الأغاني.

ولفت إلى أن شيرين خامة لن تتكرر، وتمتلك موهبة كبيرة، مطالبًا بعدم الإساءة إلى رموز الفن مثل شيرين وأنغام وهاني شاكر من خلال الأخبار غير الصحيحة.

وتابع أن شيرين ابتعدت لظروف شخصية، لكنها فنانة كبيرة، وتمتلك موهبة مميزة، وأنها ستعود للغناء بعد تجاوز هذه الظروف.

وأوضح أن شيرين قيمة فنية كبيرة، وأنها مرت بأزمات مشابهة وعادت من جديد بقوة، مشيرًا إلى أنها لم تختفِ، لكنها إنسانة مثل أي شخص قد يمر بظروف ويحتاج إلى فترات راحة.