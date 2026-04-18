عودة جديدة لـ شيرين عبد الوهاب من الأستوديو.. وعزيز الشافعي يثير الجدل بفيديو جديد

أثار الملحن عزيز الشافعي تفاعلًا واسعًا بعد مشاركته فيديو جديد من داخل الاستوديو خلال تسجيل الفنانة شيرين عبد الوهاب لأحدث أغانيه عبر حسابه على انستجرام ، وذلك بعد فترة غياب عن الساحة الغنائية .

وكتب عزيز الشافعي على الفيديو ،معلقا: “انتوا كمان وحشتوها جدا جدا”.

وكانت تصدرت شيرين عبد الوهاب حديث مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا ، بعد تداول مقطع صوتي نسب إليها وقيل إنه جزء من أعمالها الغنائية الجديدة، رغم أنها لم تعلن عن أي إصدار عبر حساباتها الرسمية.

وأثار المقطع حالة من الجدل بين الجمهور، حيث انقسمت الآراء إلى فريق رأى فيه مؤشراً على عودتها الفنية المنتظرة، بينما شكك آخرون في صحته، مرجحين أن يكون مُنتجًا باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وليس بصوتها الحقيقي.

وفي سياق مختلف، خطفت شيرين الأنظار خلال احتفالات عيد الفطر، بعدما نشرت صورة تجمعها بابنتها مريم، في ظهور نادر جمعهما عبر السوشيال ميديا بعد فترة من الغياب. وحرصت على تهنئة جمهورها بالمناسبة، مؤكدة أن العيد هذا العام يحمل طابعًا خاصًا بالنسبة لها، في ظل وجود عائلتها إلى جانبها، ومشددة على أن اللحظات العائلية تمثل الأهم في حياتها.

وقد لاقت الصورة تفاعلاً واسعًا، وتصدرت محركات البحث، خاصة مع قلة ظهور الفنانة إعلاميًا في الفترة الأخيرة، ما زاد من اهتمام الجمهور بكل ما يتعلق بأخبارها.