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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

عاصفة ترابية ورمال قادمة من الشمال تضرب مناطق بالقاهرة والوجه البحري

الطقس في مصر
الطقس في مصر
نورهان خفاجي

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، صورًا للأقمار الصناعية، تشير إلى بداية نشاط رياح ملحوظ على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومناطق من جنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر وشمال الصعيد .

عاصفة ترابية ورياح قادمة من الشمال

كما أنه من المتوقع أنه مع دخول الرياح الشمالية الغربية وزيادة سرعات الرياح تنشأ الرمال والأتربة المثارة وقد تنخفض معها مستوى الرؤية الأفقية على بعض المناطق.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة اليوم، السبت، محذرة من استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، بالتزامن مع نشاط ملحوظ للرياح المثيرة للرمال والأتربة التي تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق، ونوهت الهيئة إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من درجة إلى درجتين مئويتين.

 

حالة الطقس اليوم في مصر

وأوضحت هيئة الأرصاد أنه يسود نهاراً طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء، ومائل للحرارة إلى حار على السواحل الشمالية، بينما يسود ليلاً طقس معتدل الحرارة على أغلب الأنحاء، يميل للحرارة على مناطق جنوب الصعيد.

كما تشهد البلاد في الصباح الباكر، من الساعة الرابعة وحتى الثامنة صباحاً، تشكل شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد.

وحذرت الهيئة من نشاط رياح تتراوح سرعتها من 35 إلى 45 كم/س على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، وسيناء، ومحافظة البحر الأحمر، وجنوب الصعيد، وقد يصاحبها هبات قوية للرياح تتراوح سرعتها من 50 إلى 60 كم/س، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر على محافظات شمال الصعيد، مع وجود فرص ضعيفة لأمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% تقريباً على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وفرص لتكون سحب منخفضة قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة.

 

درجات الحرارة اليوم في مصر

وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت، تسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري عظمى تتراوح بين 35 و39 درجة والصغرى بين 21 و22 درجة، وتتراوح العظمى على السواحل الشمالية الغربية والشرقية بين 28 و35 درجة والصغرى بين 20 و23 درجة، بينما تسجل محافظات شمال وجنوب الصعيد أعلى معدلاتها لعظمى تتراوح بين 39 و42 درجة، وصغرى تتراوح بين 22 و29 درجة مئوية.

ووجهت الهيئة العامة للأرصاد عدة نصائح عاجلة للمواطنين بضرورة اتخاذ الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، مشددة على ضرورة القيادة بهدوء وحذر على الطرق السريعة جراء انخفاض الرؤية، وتجنب الوقوف أسفل الأشجار، واللوحات الإعلانية، والمنازل المتهالكة تزامناً مع هبات الرياح والأتربة.

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