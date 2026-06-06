على إير كايرو.. مجدي يعقوب يتوجه إلى أسوان برفقة عائلته

غادر الدكتور مجدي يعقوب برفقة أسرته مدينة أسوان متوجهاً إلى القاهرة على متن رحلة شركة إير كايرو رقم SM095، وذلك يوم 5 يونيو 2026، على خط أسوان – القاهرة (ASW-CAI).

وقد جرت إجراءات السفر بصورة طبيعية ومنظمة، حيث غادر الدكتور مجدي يعقوب وأفراد أسرته على متن الرحلة وفق الجدول التشغيلي المقرر، وسط تمنيات الجميع لهم برحلة آمنة ووصول موفق إلى القاهرة.

ويُعد الدكتور مجدي يعقوب احد أيقونات جراحة القلب على مستوى العالم، وله إسهامات بارزة في المجال الطبي والإنساني، خاصة من خلال أنشطته ومشروعاته الطبية في مصر.