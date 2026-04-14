مقطع مسرب يتسبب في تصدر شيرين عبد الوهاب التريند

عادت شيرين عبد الوهاب لتتصدر حديث مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، بعد تداول مقطع صوتي نسب إليها وقيل إنه جزء من أعمالها الغنائية الجديدة، رغم أنها لم تعلن عن أي إصدار عبر حساباتها الرسمية.

وأثار المقطع حالة من الجدل بين الجمهور، حيث انقسمت الآراء إلى فريق رأى فيه مؤشراً على عودتها الفنية المنتظرة، بينما شكك آخرون في صحته، مرجحين أن يكون مُنتجًا باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وليس بصوتها الحقيقي.

وفي سياق مختلف، خطفت شيرين الأنظار خلال احتفالات عيد الفطر، بعدما نشرت صورة تجمعها بابنتها مريم، في ظهور نادر جمعهما عبر السوشيال ميديا بعد فترة من الغياب. وحرصت على تهنئة جمهورها بالمناسبة، مؤكدة أن العيد هذا العام يحمل طابعًا خاصًا بالنسبة لها، في ظل وجود عائلتها إلى جانبها، ومشددة على أن اللحظات العائلية تمثل الأهم في حياتها.

وقد لاقت الصورة تفاعلاً واسعًا، وتصدرت محركات البحث، خاصة مع قلة ظهور الفنانة إعلاميًا في الفترة الأخيرة، ما زاد من اهتمام الجمهور بكل ما يتعلق بأخبارها.