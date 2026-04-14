أعمال ليلى مراد ومحمد فوزي.. تفاصيل حفل فرقة الموسيقى العربية للتراث

تستعد فرقة الموسيقى العربية للتراث، لإحياء حفل تحت عنوان نخبة مختارة من أعمال الموسيقار محمد فوزى والقيثارة ليلى مراد، بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجي، الخميس 16 أبريل، على مسرح سيد درويش "أوبرا الأسكندرية"، ينطلق 6:30 مساءً.

يتضمن برنامج الحفل أغاني فتافيت السكر، ياجميل ياللى هنا، يا أعز من عينى، إضحك كركر، ياشاغلنى وأنا شغلاك، عمرى مادقت الحب وغيرها.

يشارك بالغناء في الحفل المطربون محمد شوقى، ياسر سليمان، أحمد صبرى، رضوى سعيد، حنان الخولى، حنان عصام ونهى حافظ .

يأتي هذا الحفل فى إطار رسالة دار الأوبرا لصون الهوية الفنية وإعادة إحياء التراث الموسيقى والغنائى الخالد الذي شكل وجدان أجيال إلى جانب نشر روائع الإرث الإبداعى لرموز العصر الذهبى فى مختلف المحافظات.