بعد نقله للعناية.. زوجة الفنان سامي عبد الحليم تكشف تطورات حالته الصحية|خاص

كشفت زوجة الفنان سامي عبد الحليم، في تصريحات خاصة لموقع “صدى البلد” الإخباري، عن تفاصيل الحالة الصحية التي مر بها زوجها خلال الساعات الماضية، واستدعت نقله بشكل عاجل إلى وحدة الرعاية المركزة مرة أخري.

وأوضحت زوجته أن سامي عبد الحليم تعرض لوعكة صحية مفاجئة خلال ساعات الليل، حيث شعر بإجهاد شديد.

وأضافت أن الأطباء قرروا إدخاله العناية المركزة لمتابعة حالته عن كثب، خاصة بعد أن تبين حاجته إلى نقل دم بشكل عاجل.

وأشارت إلى أن الساعات الأولى كانت صعبة للغاية، لكنها أعربت عن أملها الكبير في تحسن حالته خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استجابته الأولية للعلاج، داعية الجميع إلى الدعاء له بالشفاء العاجل.

وأكدت زوجة سامي عبد الحليم أن الأسرة تتابع التطورات لحظة بلحظة، معربة عن امتنانها لكل من تواصل واطمأن عليه، سواء من الأصدقاء أو الجمهور.

وأشارت إلى أن الدعم المعنوي له أثر كبير في مثل هذه الظروف الصعبة، واختتمت تصريحاتها قائلة: “نرجو من الجميع الدعاء له".