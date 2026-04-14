مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يعلن قائمة مسابقة الفيلم الوثائقي

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير القائمة الكاملة لأفلام مسابقة الفيلم الوثائقي، المشاركة خلال فعاليات النسخة الثانية عشر، المقرر انطلاقها في الفترة من 27 إبريل لـ 2 مايو المقبل، إذ تضم 7 أفلام متنوعة من بلدان مختلفة، وهي:

فيلم "الطبقة السابعة"، إنتاج مصر، مدته 17 دقيقة ، إخراج أسماء الجعفري، عرض عالمي أول.

فيلم "إبراهيم"، إنتاج العراق مدته 16 دقيقة، إخراج علي يحيي، عرض أفريقي أول.

إلى جانب مشاركة فيلم "ذاكرة متقاطعة"، إنتاج فلسطين، مدته 20 دقيقة، إخراج شيماء عواودة، عرض مصري أول.

وفيلم "بئر قاردي"، إنتاج تشاد، مدته 5 دقائق، إخراج بنتلي براون، وطاهر بن محمد، عرض أول في مصر وشمال افريقيا.

ومن لبنان يأتي فيلم "مغارة للبيع"، إخراج موريال حنين، مدته 19 دقيقة، عرض مصري أول.

كما يشارك فيلم "جدتي قافزة بالمظلات"، إنتاج أوكرانيا ومدته 13 دقيقة، إخراج بولينا بيدوبنا، عرض أفريقي أول.

إلى جانب فيلم "حلم الإسكندرية"، إنتاج أسبانيا، ومدته 9 دقيقة، إخراج سيسيليا أورويتا، و كيما كونيسا عرض مصري أول.