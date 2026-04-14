لسه قمر.. محمود غالي يعيد سعاد حسني لعالم الاستعراض من جديد

طرح المطرب الشاب محمود غالي أغنيته الجديد "لسه قمر" بمناسبة أعياد الربيع وشم النسيم.

وقدم غالي من خلال كليب الأغنية فكرة جميلة ومبتكرة من خلال إعادة إحياء السندريلا سعاد حسني التي عادت للاستعراض في الكليب بالذكاء الاصطناعي، ما أعاد للأذهان النجمة الراحلة وهي تشدو بأغنية “الدنيا ربيع والجو بديع” الشهيرة.

وحقق الكليب نجاحا كبيرا منذ طرحه على قناة غالي الخاصة على “يوتيوب”.

الأغنية من تأليف وألحان وتوزيع أحمد مختار، أما الكليب فمن إخراج حسن الكينج.

كان غالي طرح أغنية "إحنا تمام" بمناسبة عيد الفطر المبارك الماضي.

الأغنية من النوع المقسوم، من كلمات وألحان وتوزيع حازم علي، والكليب من إخراج حسن الكينج، وهي أغنية لايت مناسبة لأجواء العيد، ويبعث من خلالها رسالة إنسانية مؤثرة.

يذكر أن غالي طرح عدة أغنيات خلال الشهور الماضية، منها مغرورة من كلمات وألحان وتوزيع أحمد مختار، وقبلها أغنية "بعد البعد"، من كلمات حيدر وألحان وتوزيع محمود صلاح والكليب من إخراج أحمد السبكى.