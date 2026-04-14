سيد رجب يساند زوجته في جنازة والدها.. فيديو

يساند الفنان سيد رجب زوجته فى جنازة والدها الذى يقام فى مسجد أسد بن الفرات بالدقي وحرص على استقبال المعزين.

بينما حرص على حضور الجنازة مجموعة من الأهل والأصدقاء المقربين لزوجة سيد رجب من مسجد أسد بن فرات بشارع التحرير بالدقي.

وقد رحل عن عالمنا منذ قليل والد زوجة الفنان سيد رجب ولم تكشف حتى الآن تفاصيل وموعد العزاء.

أعمال سيد رجب

وشارك سيد رجب فى ماراثون رمضان الماضي بمسلسل بيبو وهو من بطولة أحمد بحر الشهير بـكزبرة وسيد رجب وهالة صدقي وأحمد سلطان ووليد فواز ونورين أبو سعدة وزينة منصور، منتج منفذ فيلم خانة ستوديوز، ومن تأليف تامر محسن وإخراج أحمد شفيق.

تدور أحداث المسلسل حول بيبو وهو شاب بسيط تنقلب حياته بعد حبس أمه، وظهور أبوه بعد غياب خمسة وعشرين عامًا، مما يدفعه إلى خوض رحلة قاسية لاكتشاف نفسه واختيار الطريق الذي يشبهه وإنقاذ حلمه من السقوط.